Лекарства в аптеках могут подорожать на 5–15% из-за ужесточения условий работы сетевых точек
Депутаты хотят изменить регулирование аптечных сетей по примеру продуктовых ретейлеров. Как следует из законопроекта, который был внесен в Госдуму 2 марта, парламентарии предлагают установить для них «порог доминирования» на рынке. Так, доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Также депутаты хотят ограничить бонусы аптек за продвижение товара: не более 5% цены поставки. Для сравнения: сейчас бонус достигает и 60%. Также проект устанавливает и отсрочку выплат за поставки лекарств — не более 90 дней с получения товара заказчиком.
Ограничения могут привести к росту цен и к дефициту отдельных лекарств, опасаются участники рынка, опрошенные газетой «Ведомости». По их словам, бонусы от производителей заложены в розничные цены препаратов. Если маркетинговые выплаты будут отменены, это приведет к скачку цен на лекарства. Возможное подорожание участники рынка оценили в диапазоне от 5 до 15%.
Авторы законопроекта — руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина и депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова (все — «Единая Россия»). Депутаты предлагают поправки в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».