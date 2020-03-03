Лекарства в аптеках могут подорожать на 5–15% из-за ужесточения условий работы сетевых точек

Депутаты хотят изменить регулирование аптечных сетей по примеру продуктовых ретейлеров. Как следует из законопроекта, который был внесен в Госдуму 2 марта, парламентарии предлагают установить для них «порог доминирования» на рынке. Так, доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.



Также депутаты хотят ограничить бонусы аптек за продвижение товара: не более 5% цены поставки. Для сравнения: сейчас бонус достигает и 60%. Также проект устанавливает и отсрочку выплат за поставки лекарств — не более 90 дней с получения товара заказчиком.

