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03.03.2020 15:18
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Президента Grammy Дебору Дуган уволили из-за оскорблений. Коррупция, домогательства и насилие отбиться не помогли

Президент Академии звукозаписи, которая организует музыкальную премию Grammy, отстранена от должности после обвинения в дискриминации и оскорблении коллеги, передают 3 марта СМИ.

Как сообщает во вторник The Guardian, академия провела два «исчерпывающих» независимых расследования, опросила 37 свидетелей и изучила переписку сторон. Во время разбирательств, которые проходили с января 2020 года, Дуган находилась в «административном отпуске». За это время она составила судебный иск и обвинила организацию в коррупции, сексуальных домогательствах со стороны адвоката Джоэла Каца и сокрытии того, что её предшественник Нил Портнов изнасиловал неназванную женщину после спектакля в Карнеги-холле. Последний назвал информацию «нелепой и неправдивой», однако, как утверждает Дебора Дуган, о произошедшем знали многие и активно это обсуждали. Утверждается, что именно поступок Портнова стоил ему места в 2019 году, однако это предпочли не выносить в публичное поле. В подготовленных бывшим президентом документах уделено особое внимание коррупции: сообщается, что якобы в 2019 году одна из композиций попала в шорт-лист «Песни года» лишь потому, что её исполнитель был представлен членом правления Grammy.

Адвокаты Дуган назвали её отстранение «презренным» решением и ещё одним доказательством того, что академия не остановится ни перед чем, чтобы «и дальше поддерживать культ женоненавистничества, дискриминации, сексуальных домогательств, коррупции и конфликта интересов». В свою очередь организаторы Grammy заявили, о том, что Дуган не просто развернула «разрушительную кампанию в СМИ», но и терпела «постоянные» неудачи во время работы. Должность президента Grammy она занимала с 1 августа 2019 года. В минувшем январе главной сенсацией премии Grammy стала певица Билли Айлиш. Она получила статуэтки во всех главных номинациях — «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».

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