Президента Grammy Дебору Дуган уволили из-за оскорблений. Коррупция, домогательства и насилие отбиться не помогли

Президент Академии звукозаписи, которая организует музыкальную премию Grammy, отстранена от должности после обвинения в дискриминации и оскорблении коллеги, передают 3 марта СМИ.



Как сообщает во вторник The Guardian, академия провела два «исчерпывающих» независимых расследования, опросила 37 свидетелей и изучила переписку сторон. Во время разбирательств, которые проходили с января 2020 года, Дуган находилась в «административном отпуске». За это время она составила судебный иск и обвинила организацию в коррупции, сексуальных домогательствах со стороны адвоката Джоэла Каца и сокрытии того, что её предшественник Нил Портнов изнасиловал неназванную женщину после спектакля в Карнеги-холле. Последний назвал информацию «нелепой и неправдивой», однако, как утверждает Дебора Дуган, о произошедшем знали многие и активно это обсуждали. Утверждается, что именно поступок Портнова стоил ему места в 2019 году, однако это предпочли не выносить в публичное поле. В подготовленных бывшим президентом документах уделено особое внимание коррупции: сообщается, что якобы в 2019 году одна из композиций попала в шорт-лист «Песни года» лишь потому, что её исполнитель был представлен членом правления Grammy.

