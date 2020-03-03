FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
03.03.2020 16:15
Печать

Публикуется на правах рекламы

26 марта — круглый стол «Евро-2020 как голевая передача для бизнеса»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Евро-2020 как голевая передача для бизнеса»

Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Каких туристов мы больше ждем на ЧЕ — россиян или европейцев?
  • Готов ли гостиничный рынок к приему болельщиков?
  • Повлиял ли закон о хостелах на количество номеров в городе? Не возникнет ли дефицита мест в отелях?
  • Появятся ли новые рестораны, бары, кафе к лету? Чем предпочитают питаться болельщики? Какие новинки можно ожидать в меню?
  • Увеличиваются ли объемы продаж сувенирной продукции в связи с проведением таких массовых мероприятий?
  • Что планируют транспортные компании: такси, каршеринг, водные перевозчики?
  • Как будет обеспечиваться безопасность, связь и навигация во время ЧЕ?
  • Будут ли особые требования к ведению бизнеса во время ЧЕ?

К участию приглашаются: представители петербургских компаний и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова
+7 812 416 777 3

elvira@fontanka.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний