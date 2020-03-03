03.03.2020 16:15
Публикуется на правах рекламы
26 марта — круглый стол «Евро-2020 как голевая передача для бизнеса»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Евро-2020 как голевая передача для бизнеса»
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каких туристов мы больше ждем на ЧЕ — россиян или европейцев?
- Готов ли гостиничный рынок к приему болельщиков?
- Повлиял ли закон о хостелах на количество номеров в городе? Не возникнет ли дефицита мест в отелях?
- Появятся ли новые рестораны, бары, кафе к лету? Чем предпочитают питаться болельщики? Какие новинки можно ожидать в меню?
- Увеличиваются ли объемы продаж сувенирной продукции в связи с проведением таких массовых мероприятий?
- Что планируют транспортные компании: такси, каршеринг, водные перевозчики?
- Как будет обеспечиваться безопасность, связь и навигация во время ЧЕ?
- Будут ли особые требования к ведению бизнеса во время ЧЕ?
К участию приглашаются: представители петербургских компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова
+7 812 416 777 3