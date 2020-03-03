Пьяный водитель «ГАЗели» уходил от полицейского преследования, попутно уценяя чужие автомобили

Погоню спровоцировал выпивший водитель «ГАЗели», отказавшись остановиться по требованию полиции в центре Петербурга. Он смог доехать от Казанского собора до Васильевского острова, по пути подбив «Фольксваген».



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инспектор ГИБДД взмахнул жезлом перед «ГАЗелью» около 3.30 у перекрёстка Невского проспекта и канала Грибоедова. Водитель не остановился, решено было догонять.



На улице Бакунина фургон зацепил «Фольксваген», однако неудержимый нарушитель на это никак не отреагировал и продолжил движение. В итоге он был остановлен лишь на улице Камской. При проверке по базе оказалось, что 20-летний пьяный водитель уже 10 месяцев как лишён прав за езду в нетрезвом виде.

