Российская нефть Urals упала в цене до уровня 2017 года. Это угроза для бюджета страны

Цены на нефть российской марки Urals достигли минимума почти за три года. Объемы поставок падают из-за разборок с Белоруссией.



Как сообщает 3 марта РБК, цена Urals упала до 46,6 доллара за баррель. Дешевле она была только в июле 2017 года. Российскую нефть продают в Европу с существенным дисконтом к эталонному сорту Brent. И если в середине февраля он составлял 0,2 доллара за баррель, то к концу месяца вырос почти до трех долларов.



Одна из причин распродажи — сокращение поставок в Белоруссию почти на 1 млн тонн в месяц, а это более 10% от месячного объема поставок Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января сообщил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

