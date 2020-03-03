Российская нефть Urals упала в цене до уровня 2017 года. Это угроза для бюджета страны
Цены на нефть российской марки Urals достигли минимума почти за три года. Объемы поставок падают из-за разборок с Белоруссией.
Как сообщает 3 марта РБК, цена Urals упала до 46,6 доллара за баррель. Дешевле она была только в июле 2017 года. Российскую нефть продают в Европу с существенным дисконтом к эталонному сорту Brent. И если в середине февраля он составлял 0,2 доллара за баррель, то к концу месяца вырос почти до трех долларов.
Одна из причин распродажи — сокращение поставок в Белоруссию почти на 1 млн тонн в месяц, а это более 10% от месячного объема поставок Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января сообщил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.
Напомним, что бюджет России верстается из расчета цен на российскую марку нефти — Urals. Чтобы все сбылось, надо, чтобы она была не дешевле 3756 рублей за баррель. Но этот уровень был пробит еще в конце января, и сейчас самые свежие цифры — примерно 3150 (–16,7%). То есть, если такая цена, как сейчас, продержится весь год, бюджет недосчитается примерно 1,25 трлн рублей (6% расходной части).