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03.03.2020 14:57
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Российская нефть Urals упала в цене до уровня 2017 года. Это угроза для бюджета страны

Цены на нефть российской марки Urals достигли минимума почти за три года. Объемы поставок падают из-за разборок с Белоруссией.

Как сообщает 3 марта РБК, цена Urals упала до 46,6 доллара за баррель. Дешевле она была только в июле 2017 года. Российскую нефть продают в Европу с существенным дисконтом к эталонному сорту Brent. И если в середине февраля он составлял 0,2 доллара за баррель, то к концу месяца вырос почти до трех долларов.

Одна из причин распродажи — сокращение поставок в Белоруссию почти на 1 млн тонн в месяц, а это более 10% от месячного объема поставок Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января сообщил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

Напомним, что бюджет России верстается из расчета цен на российскую марку нефти — Urals. Чтобы все сбылось, надо, чтобы она была не дешевле 3756 рублей за баррель. Но этот уровень был пробит еще в конце января, и сейчас самые свежие цифры — примерно 3150 (–16,7%). То есть, если такая цена, как сейчас, продержится весь год, бюджет недосчитается примерно 1,25 трлн рублей (6% расходной части).

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Комментарии (9)

4eJIoBeK
Чушь, поясняю: Бюджет состоит из распродажи не восполняемых запасов земель РФ за границу, за доллары.
Нефть немного подешевела. Так ведь и доллар подорожал? Кроме того сейчас ЦБ может искусственно уронить доллар еще ниже, чтобы так сказать восполнить потери бюджета. И бюджет снова наполниться фантиками рублями.
Андрей Иванов
Дайте угадаю - Бензин подорожает!
OldObyvatel
И война в Сирии не помогает. Вот что вирус живодерущий делает!
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