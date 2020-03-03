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03.03.2020 14:50
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«Она могла бы быть жива, но». Там, где 18-летний парень сбил женщину и скрылся, повесили табличку

На месте резонансной смертельной аварии в Купчино урбанисты установили табличку, посвящённую погибшей женщине, с перечислением факторов, по их мнению, провоцирующих такие аварии.

Фотоотчёт с улицы Ярослава Гашека, 6, опубликовал паблик «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» «ВКонтакте» вечером 2 марта. На табличке, прикреплённой к опоре дорожного знака, значится: «28 января 2020 года на этом переходе в ДТП погибла 58-летняя Марина Дмитриевна». Женщину сбил, напомним, 18-летний парень, получивший права в декабре; после ДТП он скрылся, но был задержан через несколько часов по месту жительства. Пострадавшую госпитализировали, в больнице она скончалась.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Активисты указывают, что Марина Дмитриевна была бы жива, если бы чиновники не создавали «иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни». Более конкретные предложения: снижение разрешённой скорости и ужесточение санкций за нарушение. Кроме того, по их мнению, пешеходным переходам требуется более яркое освещение, а дорогам — искусственные ограничители скорости.

На следующий день после этого ДТП на «Фонтанке» вышла статья, объясняющая, почему Северным странам удаётся снизить смертность на дорогах почти до нуля и почему это невозможно у нас. Осенью 2019 года «Фонтанка» спросила у читателей, как сделать город безопаснее. В число предложений входили и те, что нашли отражение в списке на купчинской табличке, например повышение штрафов. МВД, кстати, также собиралось значительно повысить штрафы, но Минюст отказался, объяснив, что это «не соответствует запросам общества».

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Комментарии (4)

Oleg_I
Штраф в 500 рублей за превышение на 40 км/ч – это, конечно, дичайшая дикость. За такое грубое нарушение надо лишать прав на полгода, а не думать, 500 рублей или 3000 выставить. Живем как дикари, закон джунглей на дорогах.
OldObyvatel
Все дело в деньгах, которые государство тратит на авантюры типа донбасской или сирийской. Нерегулируемых переходов просто не должно быть. Светофор с кнопкой - всего делов, но до такой простой вещи ни одно кувшинное рыло додуматься не хочет. Дорого! А как же я харчеваться буду?
super0
Безопасность от чиновников - включи ближний свет днем и радуйся безопасности.
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