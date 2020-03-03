На месте резонансной смертельной аварии в Купчино урбанисты установили табличку, посвящённую погибшей женщине, с перечислением факторов, по их мнению, провоцирующих такие аварии.



Фотоотчёт с улицы Ярослава Гашека, 6, опубликовал паблик «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» «ВКонтакте» вечером 2 марта. На табличке, прикреплённой к опоре дорожного знака, значится: «28 января 2020 года на этом переходе в ДТП погибла 58-летняя Марина Дмитриевна». Женщину сбил, напомним, 18-летний парень, получивший права в декабре; после ДТП он скрылся, но был задержан через несколько часов по месту жительства. Пострадавшую госпитализировали, в больнице она скончалась.