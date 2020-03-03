КГИОП начинает реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской. «Фонтанка» напоследок взглянула на него вблизи
В течение марта 2020 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры объявит конкурные процедуры на реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Если все пойдет по плану, сообщил журналистам 3 марта глава КГИОП Сергей Макаров, в мае начнется его реставрация, которая займет два года.
В 2020 году из городского бюджета на нее будет выделено 116,4 миллиона рублей. В 2021 году, по словам председателя Комитета, - еще около 50 миллионов. Однако общую сумму, в которую обойдутся все стадии реставрации Макаров оценил свыше чем в 200 миллионов рублей из городского бюджета.
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Куполом достопримечательность закрыта уже не один месяц — все это время специалисты изучали объект, разрабатывая программу работ и проектные решения (подготовка к реставрации заняла почти два года). Кроме того, монумент должен был просохнуть: основная его проблема на сей день, требующая вмешательства реставраторов, как раз в том, что через трещины в постаменте вода попадает внутрь.
«Все дефекты постамента, статуи и облицовки в качестве разгерметизации швов ведут к постоянному намоканию кладки памятника, - рассказал «Фонтанке» главный архитектор проекта Глеб Чусовитин. - В результате этого мы можем получить серьезный разрушающий эту кладку (внутри оказались гранит и известняковые блоки — прим.ред.) эффект. С последней реставрации прошло 30 лет, и она необходима».
Ничего катастрофического не происходит, речь идет о превентивных мерах: планируется ликвидировать трещины в постаменте (они доходят до 3 сантиметров и появились, вероятно, еще в процессе остывания металла — а потом были заделаны согласно технологиям времени), отреставрировать саму статую, сделав ее поверхность герметичной, отреставрировать барельефы (их для этого снимут и увезут в мастерские) и каменную облицовку (заменять новыми фрагментами не планируется).
Кстати, для восстановления утраченных деталей барельефов — например, в части воинской формы и изображенного оборудования - потребовалась консультация специалистов Военно-морского музея.
В КГИОПе рассказали, что в ходе подготовки реставрации исторических материалов по инженерному решению найти долгое время не могли. Помощь пришла откуда не ждали: в случайном разговоре с Сергеем Чобаном Сергей Макаров узнал, что у архитектора хранится портфель Монферрана с чертежами этого объекта: он был выкуплен им в личный архив на аукционе Christie’s в 2009 году.
Это новое обстоятельство выяснилось в январе 2019 года — когда часть работ по изучению памятника была произведена. Выяснилось, что реальность и планы Монферрана не всегда совпадают.
«Хорошо, что есть современные способы радиологической диагностики, которые позволяют выяснить, как все на самом деле, - поделился Макаров. - Монферран нарисовал два металлический тяжа, которые идут внутрь памятника из двух задних ног коня (на самом деле оказалось, что два анкера, идущие из ног коня, переходят в две направляющие, через которые статуя фиксируется четырьмя анкерами — прим.ред.)»
Тем не менее, чертежи помогли понять замысел архитектора.
«В 1980-е главная проблема была в том, что на ногах лошади были трещины, - напомнил директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. - В этой реставрации участвовал весь город. В частности, Ижорские заводы выделили для обследования скульптуры уникальное по тем временам оборудование, которое использовалось для проверки атомных реакторов. По распоряжению Ленгорисполкома в одну из ночей площадь была закрыта, обложена щитами вблизи памятника, чтобы не было радиации. Было проведено обследование и облучение памятника, в первую очередь — задних ног, где были выявлены все трещины. Тогда было решено, что трещины не угрожают памятнику, и в ходе реставрации они были зачеканены».
В настоящее время вокруг памятника установлены леса, а саму фигуру сверху поддерживает конструкция, напоминающая качели, закрепленные к центру купола. Между ее металлическими частями и самой фигурой проложены мешки с мягким материалом — чтобы не поцарапать скульптуру.
«Мы работаем с постаментом и с конной статуей - вскрывали ряд зачеканок, производили разделку швов от заполнения, и все это могло привести к неконтролируемым последствиям, - пояснил Глеб Чусовитин. - Мы до конца исследования даже не знали четко, как закреплена статуя, то есть мы могли предположить что угодно. Чтобы подстраховаться от каких-то случайностей, была возведена страховочная конструкция — так называемый бандаж».
После реставрационных работ на памятнике перейдут к гранитному тротуару: его переберут и отремонтируют электрические сети подсветки. Затем вернут на место ограду и фонари (они уже прошли реставрацию в 2018-2019 годах).
Монумент Николаю I был создан по заказу Александра II. Памятник, возведенный Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова, был открыт 25 июня 1859 года. Вес памятника составляет 18 тонн. В свое время он считался техническим чудом: это была первая конная статуя в Европе, поставленная на две точки опоры. Памятник не покидал своего места даже в Великую Отечественную войну. Ниже фигуры Николая I расположены статуи Веры, Правосудия, Силы и Мудрости — головы фигур имеют портретное сходство с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми Николая I – Марией, Александрой и Ольгой. На горельефах изображено оружие разных времен и народов, на барельефах — исторические сюжеты с участием Николая I.