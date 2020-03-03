В течение марта 2020 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры объявит конкурные процедуры на реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Если все пойдет по плану, сообщил журналистам 3 марта глава КГИОП Сергей Макаров, в мае начнется его реставрация, которая займет два года.

В 2020 году из городского бюджета на нее будет выделено 116,4 миллиона рублей. В 2021 году, по словам председателя Комитета, - еще около 50 миллионов. Однако общую сумму, в которую обойдутся все стадии реставрации Макаров оценил свыше чем в 200 миллионов рублей из городского бюджета.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Владимир Тимофеев, директор музея городской скульптуры (слева) и председатель КГИОП Сергей Макаров



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Куполом достопримечательность закрыта уже не один месяц — все это время специалисты изучали объект, разрабатывая программу работ и проектные решения (подготовка к реставрации заняла почти два года). Кроме того, монумент должен был просохнуть: основная его проблема на сей день, требующая вмешательства реставраторов, как раз в том, что через трещины в постаменте вода попадает внутрь.

«Все дефекты постамента, статуи и облицовки в качестве разгерметизации швов ведут к постоянному намоканию кладки памятника, - рассказал «Фонтанке» главный архитектор проекта Глеб Чусовитин. - В результате этого мы можем получить серьезный разрушающий эту кладку (внутри оказались гранит и известняковые блоки — прим.ред.) эффект. С последней реставрации прошло 30 лет, и она необходима».

Ничего катастрофического не происходит, речь идет о превентивных мерах: планируется ликвидировать трещины в постаменте (они доходят до 3 сантиметров и появились, вероятно, еще в процессе остывания металла — а потом были заделаны согласно технологиям времени), отреставрировать саму статую, сделав ее поверхность герметичной, отреставрировать барельефы (их для этого снимут и увезут в мастерские) и каменную облицовку (заменять новыми фрагментами не планируется).



Кстати, для восстановления утраченных деталей барельефов — например, в части воинской формы и изображенного оборудования - потребовалась консультация специалистов Военно-морского музея.

В КГИОПе рассказали, что в ходе подготовки реставрации исторических материалов по инженерному решению найти долгое время не могли. Помощь пришла откуда не ждали: в случайном разговоре с Сергеем Чобаном Сергей Макаров узнал, что у архитектора хранится портфель Монферрана с чертежами этого объекта: он был выкуплен им в личный архив на аукционе Christie’s в 2009 году.

Это новое обстоятельство выяснилось в январе 2019 года — когда часть работ по изучению памятника была произведена. Выяснилось, что реальность и планы Монферрана не всегда совпадают.

«Хорошо, что есть современные способы радиологической диагностики, которые позволяют выяснить, как все на самом деле, - поделился Макаров. - Монферран нарисовал два металлический тяжа, которые идут внутрь памятника из двух задних ног коня (на самом деле оказалось, что два анкера, идущие из ног коня, переходят в две направляющие, через которые статуя фиксируется четырьмя анкерами — прим.ред.)»



Тем не менее, чертежи помогли понять замысел архитектора.

«В 1980-е главная проблема была в том, что на ногах лошади были трещины, - напомнил директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. - В этой реставрации участвовал весь город. В частности, Ижорские заводы выделили для обследования скульптуры уникальное по тем временам оборудование, которое использовалось для проверки атомных реакторов. По распоряжению Ленгорисполкома в одну из ночей площадь была закрыта, обложена щитами вблизи памятника, чтобы не было радиации. Было проведено обследование и облучение памятника, в первую очередь — задних ног, где были выявлены все трещины. Тогда было решено, что трещины не угрожают памятнику, и в ходе реставрации они были зачеканены».

В настоящее время вокруг памятника установлены леса, а саму фигуру сверху поддерживает конструкция, напоминающая качели, закрепленные к центру купола. Между ее металлическими частями и самой фигурой проложены мешки с мягким материалом — чтобы не поцарапать скульптуру.

