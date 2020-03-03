Группе угонщиков вынесли приговор в Петербурге. Одного задерживали в ресторане

В Петербурге судили троих угонщиков, которые за четыре месяца похитили с десяток автомобилей в разных районах. Один из них к тому же оказался в федеральном розыске и скрывался под поддельными документами.

Как сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в 2017 году, между 19:00 13 сентября и 7:50 14 сентября, трое подсудимых похитили от дома 85, корпус 1, по Северному проспекту автомобиль Hyundai Solaris 2014 года выпуска. Они заранее нашли и подготовили специальные инструменты и электронные устройства для отключения сигнализации, вскрытия машины и запуска двигателя без штатного ключа. Для конспирации пользовались мобильными телефонами с сим-картами, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

На место кражи они прибыли на автомобиле Renault SR. На нем же двое, стоявшие «на стреме» во время угона, сопровождали похищенный третьим соучастником «Солярис» к месту «отстоя». Вместе с автомобилем стоимостью 500 тысяч рублей они похитили и находившееся в нем имущество еще на 5050 рублей. Украденным злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Такой организованной преступной группой троица с 13 сентября по 7 декабря 2017 года совершила еще не менее 8 угонов в разных районах Петербурга. Были похищены автомобили Renault Duster, KIA Rio и Nissan Terrano вместе с находившимся в них имуществом. Помимо этого, один из подсудимых — тот самый, что вскрывал и угонял «Солярис», — как оказалось, находился в федеральном розыске. Он скрывался от органов предварительного следствия, уклоняясь от уголовной ответственности. Когда в 23:15 13 сентября 2018 года в помещении ресторана «Токио Сити» на улице Ленсовета, 101, его задерживали сотрудники полиции, он, пытаясь скрыть свои личные данные, представился другим именем и предъявил в качестве удостоверяющего личность документа поддельные водительские права на это имя со своей фотографией.