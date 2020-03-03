Группе угонщиков вынесли приговор в Петербурге. Одного задерживали в ресторане
В Петербурге судили троих угонщиков, которые за четыре месяца похитили с десяток автомобилей в разных районах. Один из них к тому же оказался в федеральном розыске и скрывался под поддельными документами.
Как сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в 2017 году, между 19:00 13 сентября и 7:50 14 сентября, трое подсудимых похитили от дома 85, корпус 1, по Северному проспекту автомобиль Hyundai Solaris 2014 года выпуска. Они заранее нашли и подготовили специальные инструменты и электронные устройства для отключения сигнализации, вскрытия машины и запуска двигателя без штатного ключа. Для конспирации пользовались мобильными телефонами с сим-картами, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
На место кражи они прибыли на автомобиле Renault SR. На нем же двое, стоявшие «на стреме» во время угона, сопровождали похищенный третьим соучастником «Солярис» к месту «отстоя». Вместе с автомобилем стоимостью 500 тысяч рублей они похитили и находившееся в нем имущество еще на 5050 рублей. Украденным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Такой организованной преступной группой троица с 13 сентября по 7 декабря 2017 года совершила еще не менее 8 угонов в разных районах Петербурга. Были похищены автомобили Renault Duster, KIA Rio и Nissan Terrano вместе с находившимся в них имуществом.
Помимо этого, один из подсудимых — тот самый, что вскрывал и угонял «Солярис», — как оказалось, находился в федеральном розыске. Он скрывался от органов предварительного следствия, уклоняясь от уголовной ответственности. Когда в 23:15 13 сентября 2018 года в помещении ресторана «Токио Сити» на улице Ленсовета, 101, его задерживали сотрудники полиции, он, пытаясь скрыть свои личные данные, представился другим именем и предъявил в качестве удостоверяющего личность документа поддельные водительские права на это имя со своей фотографией.
« ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), а беглеца еще и в использовании заведомо поддельного удостоверения (ч.3 ст.327 УК РФ). Последний получил 5 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальные двое — по пять. Также суд признал гражданские иски.Свою вину подсудимые полностью признали. Невский районный суд Петербурга признал всех троих виновными в 9-ти эпизодах по п. «а» ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), а беглеца еще и в использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Последний получил 5 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальные двое — по пять. Также суд признал гражданские иски.