Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио могут быть отложены до конца 2020 года в связи с распространением коронавируса. Как сообщает 3 марта Daily Mail, об этом заявила министр, ответственная за организацию Олимпийских игр, Сэйко Хасимото.



По ее словам, соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа.



Тестовые соревнования на Играх были отменены из-за вспышки болезни в Японии. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране достигло 980 человек, 706 из них — на круизном лайнере Diamond Princess.

