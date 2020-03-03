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03.03.2020 14:00
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Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио могут быть отложены до конца 2020 года в связи с распространением коронавируса. Как сообщает 3 марта Daily Mail, об этом заявила министр, ответственная за организацию Олимпийских игр, Сэйко Хасимото.

По ее словам, соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Тестовые соревнования на Играх были отменены из-за вспышки болезни в Японии. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране достигло 980 человек, 706 из них — на круизном лайнере Diamond Princess.

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Комментарии (2)

Жора  
Летние игры зимой?!!! Что-то новенькое.
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