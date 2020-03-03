«Ночлежка» ищет в Петербурге и Москве супергероев, готовых помочь в организации «Эспресс-помощи»

«Эспресс-помощь» уже стала традиционной акцией, она проходит два раза в год. В этот день в кафе и ресторанах, присоединившихся к акции, посетители могут выпить кофейный напиток или побывать на лекциях и мастер-классах и помочь бездомным людям — деньги от продажи напитков и посещения мероприятий направляются на работу реабилитационного приюта «Ночлежки». Как отмечают сами сотрудники, приют — это не просто крыша и пища для бездомных. Здесь юристы и социальные работники помогают людям восстановить документы, устроиться в дома престарелых, найти работу и жильё. Расходы благотворительной организации в день на содержание одного человека в приюте составляют порядка 500 рублей.

Петербургская «Ночлежка» 16 мая проведёт в двух столицах очередную акцию «Эспресс-помощь». Чтобы её провести, организация приглашает помощников.

16 мая пройдёт уже четырнадцатая акция. Для её проведения «Ночлежка» ищет мегаволонтеров в Москве и Петербурге.



Нужны супергерои по следующим направлениям: работа с кафе; организация мастер-классов в Петербурге и Москве; специалистов по работе в соцсетях.



Как отмечают в организации, чтобы стать волонтёром, необязательно в Петербурге или Москве — практически вся работа ведётся онлайн.



Подробнее о том, как стать волонтёром «Эспресс-помощи», можно узнать в официальном паблике «Ночлежки».

