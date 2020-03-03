У берегов Норвегии на борту лайнера застряли 1200 человек из-за подозрения на коронавирус у двоих пассажиров

Немецкое пассажирское судно класса люкс Aida Aura с 1200 пассажирами должно было покинуть порт Хагесунд 2 марта в 17:00 по местному времени, однако отправление было задержано, пока не будут готовы анализы двух человек на борту, которые, как полагают медики, могут быть заражены COVID-19. Судоходная компания Aida Cruises сама приняла решение отложить выход из порта.

Норвежский врач Тейс Квале, опрошенный NRK, говорит, что у двух пассажиров первоначально были симптомы коронавируса. Однако на месте выяснилось, что они симптомов нет. Подозрения связаны с тем, что два пассажира и ещё один человек, который сейчас не на борту, находились в тесном контакте с лицом, у которого подтвердился коронавирус. Все трое немцы. По словам Квале, риск заражения для местных жителей небольшой.

Потенциальные пациенты инфекционистов сейчас находятся в каюте. Результаты анализа должны быть готовы во второй половине дня 3 марта. По всей Норвегии, по данным на 3 марта, коронавирус диагностирован у 32 человек.