У берегов Норвегии на борту лайнера застряли 1200 человек из-за подозрения на коронавирус у двоих пассажиров
В Норвегии задержали большой круизный лайнер из-за двух пассажиров, у которых заподозрили коронавирус, сообщает 3 марта норвежская телерадиокомпания NRK.
Немецкое пассажирское судно класса люкс Aida Aura с 1200 пассажирами должно было покинуть порт Хагесунд 2 марта в 17:00 по местному времени, однако отправление было задержано, пока не будут готовы анализы двух человек на борту, которые, как полагают медики, могут быть заражены COVID-19. Судоходная компания Aida Cruises сама приняла решение отложить выход из порта.
Норвежский врач Тейс Квале, опрошенный NRK, говорит, что у двух пассажиров первоначально были симптомы коронавируса. Однако на месте выяснилось, что они симптомов нет. Подозрения связаны с тем, что два пассажира и ещё один человек, который сейчас не на борту, находились в тесном контакте с лицом, у которого подтвердился коронавирус. Все трое немцы. По словам Квале, риск заражения для местных жителей небольшой.
Потенциальные пациенты инфекционистов сейчас находятся в каюте. Результаты анализа должны быть готовы во второй половине дня 3 марта. По всей Норвегии, по данным на 3 марта, коронавирус диагностирован у 32 человек.
Ранее лайнер Diamond Princes, на борту которого было 3,7 тыс. человек, оказался на двухнедельном карантине в Японии 5 февраля после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. По данным Минздрава Японии, заразился 691 пассажир (19 находятся в тяжёлом состоянии, четверо умерли). Всего на судне Diamond Princess находились 24 россиянина: из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Казани и других городов. У семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, анализы на коронавирус показали отрицательный результат.