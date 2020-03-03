Два брата-близнеца Даниил и Кирилл Шаховы, призванные в прошлом году из Курской области, являются главными претендентами для участия в параде в составе знаменной группы. Их прадед — Агафонов Иван Васильевич — сражался на фронтах Великой Отечественной войны в качестве радиста в составе танкового экипажа.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа 3 марта, в военном параде примут участие четыре пары близнецов — военнослужащих Преображенского полка ЗВО.

В отдельном комендантском Преображенском полку ЗВО стартовала подготовка к военному параду на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно военнослужащие полка в особой парадной военной форме одежды открывают ритуал проведения парада вносом Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Также преображенцы проходят в составе роты почётного караула видов и родов войск Вооружённых сил РФ, в качестве линейных станут ориентирами для остальных участников парада», — добавили в ЗВО.



Сейчас военнослужащие почётного караула отрабатывают строевые приёмы, среди них вертикальный шпагат и умение максимально долго держать «уголок».