Суд арестовал участки Seven Suns Development на Васильевском острове

По просьбе АО «Терра Нова» арбитраж арестовал участки и запретил «совершать любые регистрационные действия в отношении этих территорий».

Как следует из материалов суда, в декабре 2018 года подконтрольная Сбербанку компания «Терра Нова» продала ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад» 5,8 га земли за 1,5 млрд рублей, но сделка до сих пор не закрыта. Сейчас продавец намерен взыскать с застройщика 1 млрд рублей.

Четыре намывных участка на Васильевском острове в Петербурге, принадлежащих компании Seven Suns Development, арестованы по иску АО «Терра Нова» .

Речь идет о 5,8 га, зарезервированных под перспективное строительство. Решение суда не касается земли под уже введенными в эксплуатацию корпусами комплекса «Я — романтик».



Первые очереди комплекса вводились в эксплуатацию в 2016–2019 гг. В декабре 2019 года ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад» получило разрешение от Госстройнадзора на строительство новых этапов ЖК «Светлый мир «Я –романтик…», которые планируется возвести на спорных участках.



Как заявил «Фонтанке» директор по продажам Seven Suns Development Алексей Бушуев, арест не означает запрет на строительные работы. Решить проблему с выплатой долга компания планирует до конца марта.



«Все вопросы, которые у нас есть с «Терра Новой», в ближайшее время будут урегулированы. Сейчас ведутся переговоры, и есть некоторые решения, поэтому это временная ситуация», — сказал Бушуев.



Ранее к структурам «Севен санз», которые строят жилой комплекс в Сестрорецке, подавались банкротные иски от Промстройбанка. Однако требования банка были признаны необоснованными, а производство по его иску было прекращено.

