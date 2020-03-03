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03.03.2020 13:00
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Под Нарвскими триумфальными воротами в Петербурге фанат Кадырова станцевал чеченскую лезгинку

Блогер из Азербайджана станцевал чеченскую лезгинку под Нарвскими триумфальными воротами в Петербурге. Видео появилось на YouTube 3 марта.

Али Османов позиционирует себя как танцора, певца, актёра и вайнера. В Instagram на него подписаны 94 тысячи человек, на канале Youtube — 533 тысячи. Во вторник Али опубликовал ролик, в котором он с девушкой танцует чеченский народный танец «в центре Питера», на площади Стачек. Запись уже посмотрели свыше 4 тысячи пользователей YouTube.

Османов танцует лезгинку везде — в Баку, Стамбуле, Сигнахи (Грузия), Тбилиси, Будапеште, Дубае. Две недели назад он посвятил своё выступление на Красной площади Рамзану Кадырову.

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Всегда хотел это сделать... Лезгинка Для Рамзана Кадырова в Москве Я прошу Чеченского народа чтоб поделились этим видео везде. .. Полная версия этого видео на ютубе скоро будет...готовлю.. Как вам танец ? Кто из какого города ? Вы любите лезгинку или актерство больше?...Вы бы сделали такое ? Комм..Сохрани..Лайкни #dance_dag #Lezginka #Лезгинка #ALISHKA #АЛИШКА #Москва #Moscow #Краснаяплощадь #Ахматсила #Рамзанкадыров

Публикация от ALI OSMANOV (ALISHKA) (@ali_osmanovv)

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Maiok
Мне кажется он не в себе... Пора изгонять Дьявола.
OldObyvatel
Обыкновенный холуй.
Policeman
Не хайпанул. Из калаша в воздух забыл пострелять. Незачёт.
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