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03.03.2020 13:08
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Утренний «Аллегро» на час опоздал в Петербург из-за технических проблем в Финляндии, задержав следующий рейс

Скоростной поезд «Аллегро» утром 3 марта заметно замедлился из-за технических неполадок на железной дороге Финляндии. Рейс №782, отправившийся из Хельсинки в 7:20 мск, прибыл на Финляндский вокзал с опозданием на час. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным финского железнодорожного оператора VR, обратный рейс №783 из Петербурга, в свою очередь, задерживается примерно на 35 минут.

Из-за технических неполадок, детали которых компания не уточняет, опоздали и некоторые внутренние поезда в Финляндии.

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