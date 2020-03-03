24 марта — круглый стол «Дом в формате 3D. Как новые технологии влияют на строительство и продажи жилья»

Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:



Какие цифровые технологии сегодня востребованы в строительной сфере?



Как использование цифровых технологий влияет на бюджет строительства? Можно ли сэкономить, применяя новые технологии?



Как девелоперы используют новые технологии для повышения продаж? Какие инструменты наиболее эффективны?



Интернет-магазины недвижимости, ипотека онлайн, виртуальные экскурсии по строящимся домам — куда пойдем дальше?



Переход на информационное моделирование зданий (BIM) может сэкономить 20% бюджета на строительство дома и 30% времени. И хотя пятая часть компаний уже пользуются новыми технологиями, жилье вряд ли подешевеет — первоначальные затраты на цифровизацию достаточно велики. У Минстроя существуют планы обязать строить социальные и спортивные объекты со сметной стоимостью выше 500 млн рублей исключительно с помощью BIM. Если для участников системы госзаказа переход на «цифру» может стать обязательным, то игроки рынка жилья вынуждены обратить свои взоры к цифровым возможностям и моделированию, чтобы получить конкурентное преимущество. И речь не только о BIM-проектировании, сфера применения цифровых технологий в строительстве гораздо шире: онлайн-продажи, дистанционные каналы общения с клиентом, виртуальная реальность и другие новые подходы. Все это требует глубокой перестройки бизнес-процессов, но пионеры получают максимальные выгоды



К участию приглашаются: представители Комитета по строительству и Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, компании застройщиков и банков.



По вопросам участия обращаться:



Галина Демидова

+7 812 416 777 3

galina@fontanka.ru

