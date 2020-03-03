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03.03.2020 12:50
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Публикуется на правах рекламы

24 марта — круглый стол «Дом в формате 3D. Как новые технологии влияют на строительство и продажи жилья»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «Дом в формате 3D. Как новые технологии влияют на строительство и продажи жилья».

Фото: pixabay.com

Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие цифровые технологии сегодня востребованы в строительной сфере?
  • Как использование цифровых технологий влияет на бюджет строительства? Можно ли сэкономить, применяя новые технологии?
  • Как девелоперы используют новые технологии для повышения продаж? Какие инструменты наиболее эффективны?
  • Интернет-магазины недвижимости, ипотека онлайн, виртуальные экскурсии по строящимся домам — куда пойдем дальше?

Переход на информационное моделирование зданий (BIM) может сэкономить 20% бюджета на строительство дома и 30% времени. И хотя пятая часть компаний уже пользуются новыми технологиями, жилье вряд ли подешевеет — первоначальные затраты на цифровизацию достаточно велики. У Минстроя существуют планы обязать строить социальные и спортивные объекты со сметной стоимостью выше 500 млн рублей исключительно с помощью BIM. Если для участников системы госзаказа переход на «цифру» может стать обязательным, то игроки рынка жилья вынуждены обратить свои взоры к цифровым возможностям и моделированию, чтобы получить конкурентное преимущество. И речь не только о BIM-проектировании, сфера применения цифровых технологий в строительстве гораздо шире: онлайн-продажи, дистанционные каналы общения с клиентом, виртуальная реальность и другие новые подходы. Все это требует глубокой перестройки бизнес-процессов, но пионеры получают максимальные выгоды

К участию приглашаются: представители Комитета по строительству и Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, компании застройщиков и банков.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова
+7 812 416 777 3
galina@fontanka.ru

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