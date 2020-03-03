Весь российский научный флот предложили передать одному новому оператору

Минобрнауки предложило консолидировать весь российский научный флот у единого национального оператора. Сейчас, помимо министерства, специальные суда есть у Росгидромета и Росрыболовства, но многие из них устарели и не могут выйти в море. Эту проблему, как считают в министерстве, и решит реформа.



Как пишет «Коммерсантъ» 3 марта, по задумке ведомства, единый оператор будет заниматься обеспечением и координацией морских исследований, развитием флота и формированием баз данных по результатам экспедиций.

