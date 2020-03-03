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03.03.2020 12:30
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Весь российский научный флот предложили передать одному новому оператору

Минобрнауки предложило консолидировать весь российский научный флот у единого национального оператора. Сейчас, помимо министерства, специальные суда есть у Росгидромета и Росрыболовства, но многие из них устарели и не могут выйти в море. Эту проблему, как считают в министерстве, и решит реформа.

Как пишет «Коммерсантъ» 3 марта, по задумке ведомства, единый оператор будет заниматься обеспечением и координацией морских исследований, развитием флота и формированием баз данных по результатам экспедиций.

Другие игроки рынка уже раскритиковали концепцию, заявив, что передача флота лишь удалит суда от конечных пользователей и создаст существенные организационные трудности, увеличив необязательные затраты. Пока решение не принято, но Минобрнауки уже приступило к созданию ведомственного оператора научного флота.

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Комментарии (3)

Grotesk
у достойного человека вырос достойный сын...
Vasilis
Новые появляются
Snaky
Друзья всё не кончаются и не кончаются. :)))
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