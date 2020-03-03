Пьяный на каршеринге занырнул в реку в гатчинском парке Зверинец
Сотрудники МЧС ночью 3 марта доставали из реки в Гатчинском районе Ленобласти каршеринговый кроссовер. Машина занырнула в воду «вверх тормашками», но водителю и пассажирам повезло.
Как сообщается в группе «18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО» в соцсети «ВКонтакте», информация о ДТП в Гатчине поступила в дежурную часть в 3:10. На Пильненской дороге водитель каршерингового автомобиля Nissan Qashqai заехал на территорию пейзажного парка Зверинец и, сломав перила моста, опрокинулся в реку Колпанскую.
Отмечается, что водитель «Ниссана» был сильно пьян. В аварии никто не пострадал: автомобилист и двое его пассажиров смогли выбраться из машины самостоятельно до прибытия экстренных служб. От госпитализации они отказались.