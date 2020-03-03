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03.03.2020 11:51
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Пьяный на каршеринге занырнул в реку в гатчинском парке Зверинец

Сотрудники МЧС ночью 3 марта доставали из реки в Гатчинском районе Ленобласти каршеринговый кроссовер. Машина занырнула в воду «вверх тормашками», но водителю и пассажирам повезло.

Как сообщается в группе «18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО» в соцсети «ВКонтакте», информация о ДТП в Гатчине поступила в дежурную часть в 3:10. На Пильненской дороге водитель каршерингового автомобиля Nissan Qashqai заехал на территорию пейзажного парка Зверинец и, сломав перила моста, опрокинулся в реку Колпанскую.

Отмечается, что водитель «Ниссана» был сильно пьян. В аварии никто не пострадал: автомобилист и двое его пассажиров смогли выбраться из машины самостоятельно до прибытия экстренных служб. От госпитализации они отказались.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
при выдаче прав требуется справка от психиатра, тут, возможно, справка липовая или в пьяном виде.... эта чума каршеринг выгоден всем, кроме окружающих жителей, все бенефициары (страховщики, автопроизводители, бизнесмены, ГИБДД) при деле, а страдают от этих уродов именно жители, пешеходы и аккуратные водители, и даже столбы на дороги , построенные за счёт налогов жителей и те страдают... надо эту хрень запретить , пусть на такси или в ОТ ездят ...
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