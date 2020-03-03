Суд в Москве заочно арестовал поляка и украинца по делу о не доехавшем до России зерне. Организаторами аферы на $20 млн считаются братья Магомедовы
Четыреста тысяч тонн зерна должна была поставить шотландская компания Newbay в Россию шесть лет назад. Уголовное дело возбуждено по заявлению нового руководства Объединенной зерновой компании (ОЗК), деньги могли осесть в руках предыдущего главы.
Об этом 3 марта пишет «Коммерсантъ», ходатайство следствия об аресте удовлетворил накануне Тверской районный суд Москвы. В международный розыск попал гражданин Украины Сергей Ткаченко, бенефициар зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и представитель этой компании в России, поляк Валенти Сельвесюк. Первого обвиняют в создании преступного сообщества и растрате, второй проходит как соучастник.
По версии следствия, бывший глава ОЗК по поручению тогда еще владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых заключил договоры с Newbay в 2012 и 2013 годах. По ним на судоремонтный завод «Южный Севастополь» должны были быть поставлены 400 тонн украинской пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы, после переработки их планировать перевезти на предприятия ОЗК.
Контракт обошелся в 20,25 млн долларов, но зерно так нигде и не появилось, Newbay в 2017 году была ликвидирована. Судоремонтный завод в принципе не мог переработать такой объем зерна, для этого там нет оборудования, вместо банковской гарантии к контракту была приложена ее копия, якобы выданная в филиале банка «Столичный», следует из материалов дела. Основным акционером банка был тот же Ткаченко, сейчас финансовое учреждение обанкрочено.
Условия контракта, по версии следствия, не были секретом для замглавы закупочного комитета и начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, ему также предъявлены обвинения. На сделку глаза ему якобы закрыла 90-процентная доля в гостиничном центре «Чембало» в Крыму.
Адвокаты Ткаченко и Сельвесюка намерены обжаловать арест. Они отметили, что их подзащитные «не в курсе своего уголовного преследования». Оба живут у себя на родине. Суд санкционировал их экстрадицию.
Адвокаты Магомедовых утверждают, что не знакомы с материалами нового уголовного дела.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестовали в конце марта 2018 года, позже им и экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Ущерб по их делу составляет больше 11 млрд рублей, уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. «Интэкс» в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.