Суд в Москве заочно арестовал поляка и украинца по делу о не доехавшем до России зерне. Организаторами аферы на $20 млн считаются братья Магомедовы

Четыреста тысяч тонн зерна должна была поставить шотландская компания Newbay в Россию шесть лет назад. Уголовное дело возбуждено по заявлению нового руководства Объединенной зерновой компании (ОЗК), деньги могли осесть в руках предыдущего главы.

Об этом 3 марта пишет «Коммерсантъ», ходатайство следствия об аресте удовлетворил накануне Тверской районный суд Москвы. В международный розыск попал гражданин Украины Сергей Ткаченко, бенефициар зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и представитель этой компании в России, поляк Валенти Сельвесюк. Первого обвиняют в создании преступного сообщества и растрате, второй проходит как соучастник.



По версии следствия, бывший глава ОЗК по поручению тогда еще владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых заключил договоры с Newbay в 2012 и 2013 годах. По ним на судоремонтный завод «Южный Севастополь» должны были быть поставлены 400 тонн украинской пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы, после переработки их планировать перевезти на предприятия ОЗК.

Контракт обошелся в 20,25 млн долларов, но зерно так нигде и не появилось, Newbay в 2017 году была ликвидирована. Судоремонтный завод в принципе не мог переработать такой объем зерна, для этого там нет оборудования, вместо банковской гарантии к контракту была приложена ее копия, якобы выданная в филиале банка «Столичный», следует из материалов дела. Основным акционером банка был тот же Ткаченко, сейчас финансовое учреждение обанкрочено.

Условия контракта, по версии следствия, не были секретом для замглавы закупочного комитета и начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, ему также предъявлены обвинения. На сделку глаза ему якобы закрыла 90-процентная доля в гостиничном центре «Чембало» в Крыму.

