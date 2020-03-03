ГК «ПСК»: власти и бизнес должны развивать центр Петербурга вместе

Ответу на этот вопрос была посвящена конференция «Современная архитектура в историческом центре Петербурга», организованная Санкт-Петербургским Союзом архитекторов при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре и Ассоциации архитекторов «Архсоюз Капитель».

Главной проблемой участники конференции традиционно считают законодательство, которое жёстко ограничивает проекты в границах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, которым, напомним, является центр Петербурга. Депутат Заксобрания Михаил Амосов считает, что необходимо понять, какие законодательные механизмы нужно создать, чтобы привлечь инвесторов в центральные районы Северной столицы. По его словам, в этом вопросе нужна помощь на федеральном уровне, причём не только в форме согласования строительных проектов, но и в форме финансовой поддержки проектов обустройства исторического центра.



Глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов отметил, что частные инвесторы неоднократно заявляли, что у них есть интересные и прибыльные проекты для центральных районов Петербурга, однако общественные активисты часто препятствуют их реализации.



Представители бизнеса, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечают, что в вопросе развития исторического центра важна золотая середина. И излишний консерватизм, и рискованные эксперименты там недопустимы. С одной стороны, консервативная позиция позволяет сохранить архитектурное наследие, с другой — приводит к появлению заброшенных и разрушающихся кварталов в непосредственной близости от парадной части города.



— В развитии городской среды заинтересованы все: жители, власти, бизнес, архитекторы, — говорит директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Вопрос в условиях: кто и на каких началах будет этим заниматься. Инвестировать интересно там, где есть возможность получить прибыль. Значит, задача города предоставить такую возможность, создать предпосылки к потенциально прибыльным инвестициям. Механизмов существует много, в том числе передача объектов под реновацию с возможностью их коммерческой эксплуатации. Если говорить о классическом девелопменте — строительстве, а затем продаже недвижимости, то снижение бюрократической нагрузки, упрощение согласований, разработка адекватных задачам времени регламентов — это то, что необходимо в первую очередь. Из области высшего пилотажа — финансирование городским бюджетом реновации зданий. Но по пути Москвы идти не следует. Ставить вместо пятиэтажного старого фонда многоэтажные здания — это не лучшее решение.



Отдельная проблема исторического центра — разрушение рядовой застройки, создающей архитектурный контекст старинных кварталов. Как отметил архитектор Михаил Кондиайн, если исторические здания реконструируются, то состоянию рядовой застройки даже на туристических маршрутах зачастую не уделяется должное внимание. Эксперт подчеркнул важность серьёзной реконструкции домов и дворов исторического центра; косметического ремонта, по его словам, недостаточно. Эксперт считает, что это поможет сохранить то ценное, чем гордятся жители Петербурга.

