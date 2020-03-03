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03.03.2020 11:24
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«Дастер» вывернуло от удара о столб на Петербургском шоссе, женщину видели лежащей на встречке

Серьёзное ДТП собрало затор на Петербургском шоссе под Пушкином утром 3 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 10:20 на 5-м километре шоссе (Пушкинский район) 36-летняя женщина за рулём «Рено Дастера» совершила наезд на бордюр и опору освещения. Медики оценили её травмы как средней степени тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Водитель — женщина в меховой шубе — при ударе вылетела из салона на встречную полосу, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там девушка — водитель. Когда я ехала, она лежала на встречке. Девушка держала ее за руку и разговаривала с ней», — подтверждают в комментариях. «Она лежала до приезда реанимации. Все проверили — встала», — пишет Марья.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (3)

Mikle776
если девушка выжила после такого удара авто об столб, то она не в рубашке, а в шубе родилась! Она была не пристегнута, если вылетела из авто?
RemyMartin
вот те и внедорожник
DEMOMON
Хорошо он так разобрался.
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