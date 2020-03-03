«Дастер» вывернуло от удара о столб на Петербургском шоссе, женщину видели лежащей на встречке
Серьёзное ДТП собрало затор на Петербургском шоссе под Пушкином утром 3 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 10:20 на 5-м километре шоссе (Пушкинский район) 36-летняя женщина за рулём «Рено Дастера» совершила наезд на бордюр и опору освещения. Медики оценили её травмы как средней степени тяжести.
Водитель — женщина в меховой шубе — при ударе вылетела из салона на встречную полосу, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там девушка — водитель. Когда я ехала, она лежала на встречке. Девушка держала ее за руку и разговаривала с ней», — подтверждают в комментариях. «Она лежала до приезда реанимации. Все проверили — встала», — пишет Марья.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.