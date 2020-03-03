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03.03.2020 11:09
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В Петербург не пустили муху-горбатку, скрывавшуюся в винограде

Инспектор Россельхознадзора обнаружил живое насекомое в партии свежего винограда из Индии, прибывшего в Большой порт Санкт-Петербурга. Об этом рассказали 3 марта в Управлении ведомства по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Всего в адрес петербургской фирмы прибыло 18,3 тонны винограда. Лабораторная экспертиза подтвердила, что в нем содержится «опасный карантинный объект» — муха-горбатка «в жизнеспособном состоянии». В Россельхознадзоре подчеркнули, что это второй случай выявления этого насекомого в партии винограда из Индии. Ввоз фруктов запретили.

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