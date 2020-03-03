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03.03.2020 11:12
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Нахимовцы начинают готовиться к параду Победы: Петроградский район ждут перекрытия

В Петроградском районе Петербурга в марте 2020 года схему движения транспорта изменит подготовка Нахимовского военно-морского училища к юбилейному параду Победы. В ближайшие недели движение рядом с училищем будут перекрывать шесть раз.

Как сообщает 3 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением строевых мероприятий 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта с 15:00 до 17:30 будет перекрываться движение транспорта по Пеньковой улице.

Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (1)

Vahmistroff
Что-то поздновато начинают! К следующему параду надо начинать готовиться по окончании предыдущего парада с обязательным перекрытием не только пеньковских, но и основных улиц города! Дел-то у горожан больше нет -- одним строем маршировать, другим в пробках стоять.
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