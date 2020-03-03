В Петроградском районе Петербурга в марте 2020 года схему движения транспорта изменит подготовка Нахимовского военно-морского училища к юбилейному параду Победы. В ближайшие недели движение рядом с училищем будут перекрывать шесть раз.



Как сообщает 3 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением строевых мероприятий 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта с 15:00 до 17:30 будет перекрываться движение транспорта по Пеньковой улице.