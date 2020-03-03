Силовики проверяют Калининскую овощебазу. К мигрантам приехали автозаки и ОМОН
Петербургская полиция при поддержке ОМОНа Росгвардии нагрянула на Калининскую овощебазу в Петербурге утром 3 марта.
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Стройную колонну спецтехники с включенными проблесковыми маячками заметили водители на проспекте Непокорённых, ранее служебные автомобили петербуржцы засняли на КАД неподалеку.
В сторону оптового рынка проследовали «Газели» и несколько автозаков. Собеседник в силовом ведомстве подтвердил, что их сотрудники отправились проверять склады и регистрацию работников.
В пресс-службе ГУ МВД региона добавили, что проводится профилактический рейд.