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03.03.2020 11:05
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Силовики проверяют Калининскую овощебазу. К мигрантам приехали автозаки и ОМОН

Петербургская полиция при поддержке ОМОНа Росгвардии нагрянула на Калининскую овощебазу в Петербурге утром 3 марта.

/vk.com/

Стройную колонну спецтехники с включенными проблесковыми маячками заметили водители на проспекте Непокорённых, ранее служебные автомобили петербуржцы засняли на КАД неподалеку.

В сторону оптового рынка проследовали «Газели» и несколько автозаков. Собеседник в силовом ведомстве подтвердил, что их сотрудники отправились проверять склады и регистрацию работников.

В пресс-службе ГУ МВД региона добавили, что проводится профилактический рейд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Vahmistroff
Угу! Для задержания особо опасных узбеков, мирно перебирающих морковку на овощебазе выехали и ОМОНЫ, и Гвардейцы, и автозаки, и собаки с милицией! Тут тебе и маски тут тебе и шоу!
Vasilis
Одно и тоже каждый год!))
Петр Петров
Проверьте Чайку, поднимите настроение гражданам!
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