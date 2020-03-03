Пьяный предприниматель прокатил дорожного полицейского на капоте по «Нарве» и скрылся
Житель Ленобласти прокатил инспектора ДПС на капоте, после чего сбросил на дорогу и уехал. Теперь его ищут.
Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, накануне ночью инспектор 2 роты дорожно-патрульной службы экстремально провёл рабочую смену. Пытаясь проверить документы у 32-летнего водителя «Рено Дастер» с признаками опьянения, он проехался на капоте 300 метров по трассе «Нарва».
Нарушитель проживает в деревне Виллози Ломоносовского района, передвигался он на машине матери, однако та не знает, где может находиться её сын. По данным «Фонтанки», мужчина раньше владел бизнесом в вышеупомянутой деревне. Теперь, по данным СПАРК, он значится гендиректором ООО «Коллегия» в деревне Михайловка того же района Ленобласти. Учредитель - мать.
Автомобиль «Рено Дастер» объявлен в розыск, водителя тоже ищут.