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03.03.2020 10:06
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Пьяный предприниматель прокатил дорожного полицейского на капоте по «Нарве» и скрылся

Житель Ленобласти прокатил инспектора ДПС на капоте, после чего сбросил на дорогу и уехал. Теперь его ищут.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, накануне ночью инспектор 2 роты дорожно-патрульной службы экстремально провёл рабочую смену. Пытаясь проверить документы у 32-летнего водителя «Рено Дастер» с признаками опьянения, он проехался на капоте 300 метров по трассе «Нарва».

Нарушитель проживает в деревне Виллози Ломоносовского района, передвигался он на машине матери, однако та не знает, где может находиться её сын. По данным «Фонтанки», мужчина раньше владел бизнесом в вышеупомянутой деревне. Теперь, по данным СПАРК, он значится гендиректором ООО «Коллегия» в деревне Михайловка того же района Ленобласти. Учредитель - мать.

Автомобиль «Рено Дастер» объявлен в розыск, водителя тоже ищут.

© Фонтанка.Ру

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