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03.03.2020 09:00
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В Петербурге задержали невменяемого охотника за похоронными деньгами из Нижнего Тагила. Ищут его и в родном регионе

По подозрению в двух эпизодах мошенничества с выплатами на погребение усопших в Кудрово был задержан уроженец Нижнего Тагила и его родственница. Он подделывал документы, она притворялась скорбящей.

По данным «Фонтанки», подозреваемым вменяют статью 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, группой лиц и по предварительному сговору. К утру 3 марта предполагаемая мошенница отправилась домой с подпиской о невыезде, второй фигурант остается при полиции. По версии следствия, в июле прошлого года они подделали паспорт на имя петербурженки и поручения на выплаты двух пособий — компенсировать расходы на похороны женщина могла бы в сумме чуть меньше 25 тысяч рублей за двоих умерших. Ущерб в уголовном деле записан на Городской информационно-расчетный центр.

Деньги в Петербурге подозреваемый «зарабатывал», находясь в федеральном розыске — его с июня 2019 года искали по другим эпизодам мошенничества в Екатеринбурге. Задержанный имеет несколько судимостей в Тагиле — за подделку документов, присвоение чужого и убийство. Суд каждый раз менял ему наказание с колонии на помещение в психиатрическую больницу.

© Фонтанка.Ру

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