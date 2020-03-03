В Петербурге задержали невменяемого охотника за похоронными деньгами из Нижнего Тагила. Ищут его и в родном регионе

По подозрению в двух эпизодах мошенничества с выплатами на погребение усопших в Кудрово был задержан уроженец Нижнего Тагила и его родственница. Он подделывал документы, она притворялась скорбящей.



По данным «Фонтанки», подозреваемым вменяют статью 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, группой лиц и по предварительному сговору. К утру 3 марта предполагаемая мошенница отправилась домой с подпиской о невыезде, второй фигурант остается при полиции. По версии следствия, в июле прошлого года они подделали паспорт на имя петербурженки и поручения на выплаты двух пособий — компенсировать расходы на похороны женщина могла бы в сумме чуть меньше 25 тысяч рублей за двоих умерших. Ущерб в уголовном деле записан на Городской информационно-расчетный центр.

