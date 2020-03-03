Надо ухаживать за родителями: солдат, издевавшийся над Шамсутдиновым, попросил суд о снисхождении

Мухатов ранее признался, что издевался над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами во время службы в Забайкальском крае: заставлял их несколько часов выполнять физические упражнения, бил кулаком в боксерской перчатке. Позже Шамсутдинов расстрелял из автомата десять человек. Правда, связи между стрельбой и издевательствами Мухатова следователи не нашли. Гособвинитель полковник Сергей Коков призвал счесть смягчающими обстоятельствами «добровольное возмещение морального вреда и извинения потерпевшим» и принять во внимание тот факт, что «вину Мухатов признал и к уголовной ответственности привлекается впервые», передаёт «Лента.ру» .

Прения по делу о дедовщине в части, где служил рядовой Шамсутдинов, завершились 3 марта в Читинском гарнизонном военном суде. Гособвинитель попросил суд назначить срочнику Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей, считая обвинение полностью доказанным, сообщает РИА «Новости» .

Адвокаты Мухатова и сам обвиняемый попросили о снисхождении и о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы. Родители Муратова — пенсионеры, один из них инвалид, и ухаживать за ними некому, отметили они.

Защитник Шамсутдинова Равиль Тугушев отметил, что за неуставными взаимоотношениями, за которые судят Мухатова, «за этими сухими словами», лежат боль и унижения, которые пришлось пережить потерпевшим, в том числе Шамсутдинову. И вместе с Мухатовым, по его словам, должны были бы нести ответственность «все те, кто допустил это преступление в воинской части №54160, все те, кто по своей преступной халатности и бездействию допустили то, что постоянные неуставные взаимоотношения привели к еще большей трагедии».

Вынесение приговора назначено на 3 марта на 16:00 по читинскому времени (10:00 мск).

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части, позже он попросил прощения у близких погибших. Материалы дела сразу были засекречены. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь, версию неуставных взаимоотношений официально опровергают. В настоящее время Шамсутдинов находится под стражей.