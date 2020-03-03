Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
Логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию утвердили в Центризбиркоме. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, 3 марта подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг». Источник в агентстве подтвердил разработку дизайна, который якобы уже получил одобрение ЦИК.
В открытом доступе контракта на разработку дизайна кампании не нашлось.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок, которые вносят в текст Конституции РФ «бога», «детей», «традиционные семейные ценности», запрет чиновникам иметь иностранные банковские счета и определение русского языка как языка «государствообразующего народа». Президенту предлагалось дать право роспуска Госдумы в случае отказа депутатов утверждать треть от числа министров.
Второе чтение документа в Госдуме намечено на 10 марта. 11 марта голосование пройдёт в Совете Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля.
Владимир Путин ранее распорядился сделать так, чтобы поправки вступили в силу сразу после подведения итогов этого плебисцита.