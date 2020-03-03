Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию утвердили в Центризбиркоме. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».



Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, 3 марта подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг». Источник в агентстве подтвердил разработку дизайна, который якобы уже получил одобрение ЦИК.

