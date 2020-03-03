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03.03.2020 08:33
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Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию утвердили в Центризбиркоме. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, 3 марта подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг». Источник в агентстве подтвердил разработку дизайна, который якобы уже получил одобрение ЦИК.

В открытом доступе контракта на разработку дизайна кампании не нашлось.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок, которые вносят в текст Конституции РФ «бога», «детей», «традиционные семейные ценности», запрет чиновникам иметь иностранные банковские счета и определение русского языка как языка «государствообразующего народа». Президенту предлагалось дать право роспуска Госдумы в случае отказа депутатов утверждать треть от числа министров.

Второе чтение документа в Госдуме намечено на 10 марта. 11 марта голосование пройдёт в Совете Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля.

Владимир Путин ранее распорядился сделать так, чтобы поправки вступили в силу сразу после подведения итогов этого плебисцита.

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Комментарии (9)

Vahmistroff
"Владимир Путин ранее распорядился сделать так, чтобы поправки вступили в силу сразу после подведения итогов этого плебисцита." То есть итоги так называемого "плебисцита" никого интересовать не будут -- поправки в любом случае вступят в силу.
ahiir
В принципе, без разницы: есть конституция, нет ее, вносить или не
вносить поправки... Жизнь течет своим чередом... Самой демократичной
была сталинская конституция. Однако стоило выйти к памятнику Пушкина, напомнить о некоторых ее статьях - полезай в кутузку...
Или вот внести дополнение: имеют право исправлять историю,
поправлять итоги второй мировой войны Президент и лица,
которым он доверяет...
Cashmare
страна-то наша, да вот государство - чужое
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