Карта есть? Мошенники научились красть у россиян накопленные баллы и бонусы

Мошенники обратили внимание на скидочные карты россиян и приспособились расплачиваться их бонусами за покупки, получая доступ к личным кабинетам. В 2019 году было зафиксировано несколько тысяч таких случаев ежемесячно.



Злоумышленники регистрируют личные кабинеты на карты других людей. Добропорядочный покупатель копит баллы, не подозревая о существовании своего профиля, а мошенники списывают бонусы, пишет 3 марта РБК со ссылкой на «Известия». Эксперты отмечают, что программы лояльности пока слабо защищены. Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов и колл-центров, выбирая тех клиентов, которые редко пользуются бонусами.

