Карта есть? Мошенники научились красть у россиян накопленные баллы и бонусы
Мошенники обратили внимание на скидочные карты россиян и приспособились расплачиваться их бонусами за покупки, получая доступ к личным кабинетам. В 2019 году было зафиксировано несколько тысяч таких случаев ежемесячно.
Злоумышленники регистрируют личные кабинеты на карты других людей. Добропорядочный покупатель копит баллы, не подозревая о существовании своего профиля, а мошенники списывают бонусы, пишет 3 марта РБК со ссылкой на «Известия». Эксперты отмечают, что программы лояльности пока слабо защищены. Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов и колл-центров, выбирая тех клиентов, которые редко пользуются бонусами.
Интерес злоумышленников, по мнению экспертов, является объяснимым, поскольку во многих магазинах накопленными баллами можно оплатить от 30 до 50% покупки.
Председатель комитета по торговле общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров подтвердил «Известиям», что в 2019 году количество попыток списать бонусы и скидки возросло в несколько раз. Особенно, по его словам, полюбились бонусным аферистам автозаправочные станции, которые в 2019 году недополучили 2-3 миллиона рублей прибыли из-за неправомерно списанных льгот.