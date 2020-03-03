Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов за замедление старых iPhone, но не в одни руки
Компания Apple готова выплатить до 500 млн долларов суммарной компенсации по искам о намеренном снижении производительности старых iPhone по мере выпуска новых моделей.
Как сообщает Reuters 2 марта, предварительное согласие от корпорации было получено Калифорнийским судом в пятницу и теперь ждёт окончательного утверждения судьи. Сделка распространяется на американских владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE с операционной системой iOS 10.2.1 или более поздней версией.
Получить компенсацию смогут также пользователи моделей 7 и 7 Plus, которые до декабря 2017 года работали на iOS 11.2 или более поздней версии.
Apple готова выплатить каждому порядка 25 долларов, уточнив, что окончательные суммы будут зависеть от того, сколько человек подадут претензии. Ожидается, что суммарный объём выплат будет не менее 310 миллионов долларов, но не более полумиллиарда. Адвокаты истцов назвали 25 долларов значительной компенсацией.
Иски от недовольных работой iPhone начали поступать в суды разных штатов США в 2017 году. Apple позднее призналась, что обновлениями iOS снижает производительность старых моделей, чтобы увеличить продолжительность работы аккумуляторов и оградить устройства от случайных отключений. Истцы настаивают, что подобную информацию не стоило замалчивать.
В феврале власти Франции выставили Apple счёт в 25 млн евро за аналогичные проблемы со старыми iPhone. Отсудить компенсацию пытались также в России, но суд отказался рассматривать иски.