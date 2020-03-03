Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов за замедление старых iPhone, но не в одни руки

Компания Apple готова выплатить до 500 млн долларов суммарной компенсации по искам о намеренном снижении производительности старых iPhone по мере выпуска новых моделей.



Как сообщает Reuters 2 марта, предварительное согласие от корпорации было получено Калифорнийским судом в пятницу и теперь ждёт окончательного утверждения судьи. Сделка распространяется на американских владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE с операционной системой iOS 10.2.1 или более поздней версией.



Получить компенсацию смогут также пользователи моделей 7 и 7 Plus, которые до декабря 2017 года работали на iOS 11.2 или более поздней версии.

