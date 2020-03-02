Съемки фильма согнали Боярского с Зимнего моста. Он перепарковался, но снова мимо
Михаил Боярский второй раз за день расстраивает петербуржцев своими парковочными манёврами. После утренней парковки на 2-м Зимнем мосту, к вечеру народный артист вновь привычно проехал мимо установленных для всех канонов.
Видео с «Мерседесом», примостившимся на тротуаре набережной реки Мойки, опубликовали в Instagram 2 марта. Автор записи уточнил «Фонтанке», что на нарушителя с уже хорошо знакомыми номерами О022СА98 наткнулся в начале седьмого вечера.
Ещё утром автомобиль Боярского наблюдали на мосту неподалёку от дом артиста. Машина, судя по всему, простояла там все выходные, горожане отметили прогресс: до правильной парковки оставалось немного.
В обед «Мерседес» подпёрли конусами – транспорт знаменитого «гасконца» мешал снимать историческую драму «Аманат». Проблемы коллег по цеху всё же не оставили артиста безучастным: теперь автомобиль стесняет пешеходов.
«Мерседес» Боярского соревнуется по популярности с его же шляпой с октября прошлого года. Тогда Михаил Сергеевич объяснил парковку на встречной полосе Невского проспекта лаконичным «мне насрать на вас», а потом взялся подтверждать своё высказывание, оставляя машину, где получится.
Дорожной полиции впору караулить актёра у дома, но пока количество его штрафов зависит от публикаций в СМИ. Верность дорожным привычкам не помешала Боярскому снова войти в состав совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.