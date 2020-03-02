Съемки фильма согнали Боярского с Зимнего моста. Он перепарковался, но снова мимо

Михаил Боярский второй раз за день расстраивает петербуржцев своими парковочными манёврами. После утренней парковки на 2-м Зимнем мосту, к вечеру народный артист вновь привычно проехал мимо установленных для всех канонов.

Видео с «Мерседесом», примостившимся на тротуаре набережной реки Мойки, опубликовали в Instagram 2 марта. Автор записи уточнил «Фонтанке», что на нарушителя с уже хорошо знакомыми номерами О022СА98 наткнулся в начале седьмого вечера.



Ещё утром автомобиль Боярского наблюдали на мосту неподалёку от дом артиста. Машина, судя по всему, простояла там все выходные, горожане отметили прогресс: до правильной парковки оставалось немного.

