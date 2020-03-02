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02.03.2020 21:32
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«Яндекс. Такси» подтвердило, что передает историю поездок силовикам. В компании считают, что так спасают жизни

Сервис «Яндекс. Такси» подтвердил, что передает историю поездок своих клиентов силовикам. Об этом 2 марта пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.

Она отвечала на запрос издания по поводу показаний бывшего полицейского Игоря Ляховца, проходящего по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. В показаниях, опубликованных телеграм-каналом Baza, сообщается, что адрес Голунова Ляховец узнал, запросив его историю поездок в «Яндекс. Такси».

Рожкова подчеркнула, что сервис обязан предоставлять данные по запросу правоохранительных органов.

«Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — заявила «Медиазоне» пресс-секретарь «Яндекс. Такси».

На конкретный вопрос о том, передавали ли силовикам историю поездок Голунова, Рожкова не ответила. Сам Голунов в своем телеграм-канале написал, что, по его данным, «Яндекс. Такси» получило письмо на e-mail с почтового ящика, зарегистрированного на mail.ru. Однако и этого якобы хватило, чтобы выдать все необходимые данные.

«Может быть, это нужно для спасения чьей-то жизни, нет времени разбираться, отправляем данные! Надеюсь, когда сотрудникам компании позвонят из "банка", и потребуют сказать номер CVC моей карты, они чуть больше подумают. Хотя для спасения чьей-нибудь жизни, можно и камеры в такси установить, а если клиент в такси по телефону разговаривает, то скрыто писать и его звонки», - пишет Иван Голунов. И советует «Яндекс. Такси» в дальнейшем отвечать только на официальные запросы, а не письма с ящика на mail.ru.

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Комментарии (7)

sektor7
Если Офиц.запрос есть, то есть и ответ.
Яндекс законопослушная компания.
Bert_5e4d90d629bc8
Яндекс надо за соучастие привлекать в таком случае
Киргуду
Тут вопрос был ли запрос подан официальным путем, или чем-то типа "телефонного права". Тут недавно на одном ИТ сайте была статья от владельца, как они обрабатывают запросы силовиков. Они у себя целый алгоритм разработали. По каким каналам должен прийти официальный запрос, как в зависимости от этого быть оформлен, разные шаблонные ответы в зависимости от ситуации и т.п. Так вот, за 19 год там от силовиков было 4 удовлетворенных запроса. А всякую шелупонь, приходящую с личных ящиков, либо вообще по телефону посылали в сад "пришлите официальный запрос". Ни разу не было ни официальных запросов, ни реакции. ВКонтакте точно сливает все напропалую, Яндекс - видимо да...
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