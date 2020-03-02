«Яндекс. Такси» подтвердило, что передает историю поездок силовикам. В компании считают, что так спасают жизни

Она отвечала на запрос издания по поводу показаний бывшего полицейского Игоря Ляховца, проходящего по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. В показаниях, опубликованных телеграм-каналом Baza, сообщается, что адрес Голунова Ляховец узнал, запросив его историю поездок в «Яндекс. Такси».

«Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — заявила «Медиазоне» пресс-секретарь «Яндекс. Такси».



На конкретный вопрос о том, передавали ли силовикам историю поездок Голунова, Рожкова не ответила. Сам Голунов в своем телеграм-канале написал, что, по его данным, «Яндекс. Такси» получило письмо на e-mail с почтового ящика, зарегистрированного на mail.ru. Однако и этого якобы хватило, чтобы выдать все необходимые данные.



«Может быть, это нужно для спасения чьей-то жизни, нет времени разбираться, отправляем данные! Надеюсь, когда сотрудникам компании позвонят из "банка", и потребуют сказать номер CVC моей карты, они чуть больше подумают. Хотя для спасения чьей-нибудь жизни, можно и камеры в такси установить, а если клиент в такси по телефону разговаривает, то скрыто писать и его звонки», - пишет Иван Голунов. И советует «Яндекс. Такси» в дальнейшем отвечать только на официальные запросы, а не письма с ящика на mail.ru.

