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02.03.2020 20:59
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Бетономешалка подмяла под себя «Хендай» и закупорила Свердловскую набережную

Подольше полюбоваться видом вечернего Смольного получили петербургские водители — бетономешалка подмяла под себя серебристый «Хенжай» на Свердловской набережной прямо напротив собора. Об этом 2 марта с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки».

Фото: автор фото Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»

Авария перекрыла движения сразу по двум полосам для водителей, двигающихся в сторону Большеохтинского моста. Как рассказал сидевший за рулём легковушки мужчина, он ехал прямо по центральной полосе и неожиданно оказался под бетономешалкой. Водитель грузового автомобиля свою вину признать отказался, заявив: «ДПСники разберутся».

Авария произошла около 20:15, ДПС до сих пор не прибыли. Пробка растянулась почти на 2 км.

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