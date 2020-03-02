Бетономешалка подмяла под себя «Хендай» и закупорила Свердловскую набережную
Подольше полюбоваться видом вечернего Смольного получили петербургские водители — бетономешалка подмяла под себя серебристый «Хенжай» на Свердловской набережной прямо напротив собора. Об этом 2 марта с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки».
Авария перекрыла движения сразу по двум полосам для водителей, двигающихся в сторону Большеохтинского моста. Как рассказал сидевший за рулём легковушки мужчина, он ехал прямо по центральной полосе и неожиданно оказался под бетономешалкой. Водитель грузового автомобиля свою вину признать отказался, заявив: «ДПСники разберутся».
Авария произошла около 20:15, ДПС до сих пор не прибыли. Пробка растянулась почти на 2 км.