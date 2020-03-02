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02.03.2020 20:13
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12 тысяч сотрудников СПбГУ получили невыездную рекомендацию из-за коронавируса

Санкт-Петербургский госуниверситет ввел бессрочный карантин. Всех сотрудников вуза просят воздержаться от путешествий в четыре страны, возвращающихся отправляют на двухнедельное медобследование.

О связанных с коронавирусом мероприятиях СПбГУ сообщает 2 марта, ссылаясь на приказ недельной давности. До каждого из 12 тысяч сотрудников доводятся рекомендации воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран и на неопределенное время приостанавливают служебные и учебные командировки.

Возвращение сулит сотрудникам СПбГУ ежедневный в течение двух недель медосмотр в вузовских здравпунктах. На работу им можно возвращаться лишь со справкой об отсутствии ОРВИ и их симптомов.

Студентов, желающих пройти стажировку в перечисленных в приказе странах, попросят оформить академический отпуск.

Китайских студентов в Петербурге тоже не ждут. Ведущие вузы города продлили им каникулы до 1 апреля.

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