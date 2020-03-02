12 тысяч сотрудников СПбГУ получили невыездную рекомендацию из-за коронавируса

Санкт-Петербургский госуниверситет ввел бессрочный карантин. Всех сотрудников вуза просят воздержаться от путешествий в четыре страны, возвращающихся отправляют на двухнедельное медобследование.



О связанных с коронавирусом мероприятиях СПбГУ сообщает 2 марта, ссылаясь на приказ недельной давности. До каждого из 12 тысяч сотрудников доводятся рекомендации воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран и на неопределенное время приостанавливают служебные и учебные командировки.



Возвращение сулит сотрудникам СПбГУ ежедневный в течение двух недель медосмотр в вузовских здравпунктах. На работу им можно возвращаться лишь со справкой об отсутствии ОРВИ и их симптомов.

