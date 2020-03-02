FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
02.03.2020 18:52
5
Печать

На Московском задержали «судью» на Lexus. Он не нарушал, но рвался впечатлить даму

Желание заступиться за даму подвело пассажира представительского автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга. Защитить её право сидеть за рулём он решил своим «судейским» статусом, но после прокурора от ФСБ не впечатлил.

Lexus ES 200 остановили на Московском проспекте, 24, утром 2 марта в рамках операции «Анаконда». Инспекторов ДПС интересовали права женщины 39 лет, но вместо неё свои документы выхватил 54-летний пассажир.

Как сообщают в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», он показал удостоверение судьи арбитражного суда и попросил на этом проверку супруги закончить. Ожидаемого эффекта не вышло. После артиста из Киева, который катался по кольцевой с «документами ФСБ», в корочки всматривались с особым вниманием. Удостоверение Михаила Эдуардовича вызвало сомнения, председатель арбитража их не развеял, не вспомнив человека с такими данными среди своих подчинённых.

В полицейском главке «Фонтанке» уточнили, что Lexus ПДД не нарушал, его остановили для проверки документов. Мужчину с сомнительным статусом забрали во 2-й отдел, откуда отпустили под обязательство о явке, но без удостоверения судьи — его отправили на экспертизу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Иван Кадачигов
Хотел повыеживаться перед дамой, так хотел спасу нет.
***_555
А что, если бы корочка была настоящей, то она освободила бы водительницу от проверки? Какое отношение имеет жена экономического арбитражного судьи к безопасности дорожного движения?
zavval
Вот я не понимаю - зачем предъявлять заведомую фальшивку ментам? Это такой экстрим, нервы себе пощекотать? Ведь вычислить, что такого судьи нет - это дело нескольких минут.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний