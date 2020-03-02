На Московском задержали «судью» на Lexus. Он не нарушал, но рвался впечатлить даму
Желание заступиться за даму подвело пассажира представительского автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга. Защитить её право сидеть за рулём он решил своим «судейским» статусом, но после прокурора от ФСБ не впечатлил.
Lexus ES 200 остановили на Московском проспекте, 24, утром 2 марта в рамках операции «Анаконда». Инспекторов ДПС интересовали права женщины 39 лет, но вместо неё свои документы выхватил 54-летний пассажир.
Как сообщают в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», он показал удостоверение судьи арбитражного суда и попросил на этом проверку супруги закончить. Ожидаемого эффекта не вышло. После артиста из Киева, который катался по кольцевой с «документами ФСБ», в корочки всматривались с особым вниманием. Удостоверение Михаила Эдуардовича вызвало сомнения, председатель арбитража их не развеял, не вспомнив человека с такими данными среди своих подчинённых.
В полицейском главке «Фонтанке» уточнили, что Lexus ПДД не нарушал, его остановили для проверки документов. Мужчину с сомнительным статусом забрали во 2-й отдел, откуда отпустили под обязательство о явке, но без удостоверения судьи — его отправили на экспертизу.