Желание заступиться за даму подвело пассажира представительского автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга. Защитить её право сидеть за рулём он решил своим «судейским» статусом, но после прокурора от ФСБ не впечатлил.



Lexus ES 200 остановили на Московском проспекте, 24, утром 2 марта в рамках операции «Анаконда». Инспекторов ДПС интересовали права женщины 39 лет, но вместо неё свои документы выхватил 54-летний пассажир.

