«Здоровье спортсменок — прежде всего». Сборная России по синхронному плаванию отказалась от турнира в Париже из-за коронавируса
Российские синхронистки пропустят первый этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление главного тренера сборной Татьяны Покровской в понедельник, 2 марта.
«Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок — прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы кто-то попал в карантин. По соревнованиям пока держим паузу», — заявила Покровская.
Этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 6 по 8 марта. В настоящее время во Франции зафиксировано более 130 случаев заражения коронавирусом — это восьмой показатель в мире. Четыре из этих случаев — смертельные.
Напомним, что число зараженных коронавирусом в мире уже превышает 89 тысяч человек. Умерло более 3 тысяч, из них 2,9 тысячи — в Китае. Случаи заражения зафиксированы более чем в 60 странах. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. Их селят максимум по двое в палаты, врачи заходят их навещать в противочумных костюмах.