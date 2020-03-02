«Здоровье спортсменок — прежде всего». Сборная России по синхронному плаванию отказалась от турнира в Париже из-за коронавируса

Российские синхронистки пропустят первый этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление главного тренера сборной Татьяны Покровской в понедельник, 2 марта.



«Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок — прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы кто-то попал в карантин. По соревнованиям пока держим паузу», — заявила Покровская.



Этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 6 по 8 марта. В настоящее время во Франции зафиксировано более 130 случаев заражения коронавирусом — это восьмой показатель в мире. Четыре из этих случаев — смертельные.