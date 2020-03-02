Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году в Казани. Официальное сообщение об этом было опубликовано в понедельник, 2 марта, на официальном сайте организации.



Встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2022/23 пройдет на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников обычно принимает «Рубин». Суперкубок впервые пройдет на территории России.



Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль», победивший летом 2019 года в серии пенальти «Челси».

