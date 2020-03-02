26 марта — круглый стол на тему «Апартаменты: ожидания и реальность»

Только за 2019 год предложение апартаментов в Петербурге увеличилось вдвое, а продажи — на 27%. Появляются все новые проекты, и эксперты уже в 2021 году прогнозируют перегрев петербургского рынка апартаментов.



Тем временем, Минстрой в очередной раз планирует переписать законопроект о статусе апартаментов. После принятия закона апартаменты будут учитываться при подсчете жилья, также должен быть урегулирован вопрос с содержанием и эксплуатацией таких зданий. Принять закон планируют до конца 2020 года.



Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:



►Есть ли уже показатели доходности по работающим апартаментам? Совпадают ли они с заявленными на старте проектов? Будут ли как-то корректироваться программы доходности в соответствии с реальным положением дел?

►Как выбрать апартаменты? На что обращать внимание, чтобы получить высокий доход?

►В чем конкурентные преимущества апарт-отелей перед обычными гостиницами? Смогут ли они перетянуть часть постояльцев или расчет идет на другие категории клиентов?

►Могут ли инвесторы, вкладывающие средства в апартаменты, быть защищены подобно дольщикам жилищных проектов? Или инвестиции всегда несут определенный риск?



► Повлиял ли на рынок апартаментов переход на проектное финансирование и эскроу-счета? Есть ли отличия в применении новых правил от строительства жилья?



►Как правильно получать доход? Может ли человек, приобретающий апартаменты, сдавать их самостоятельно или заключать договор с УК как физлицо или надо обязательно создавать ИП? Какие трудности могут возникнуть у физлица на этом этапе?

►Что хотят видеть девелоперы и управляющие компании в новой редакции закона об апартаментах? Какие аспекты необходимо там прописать для эффективного функционирования отрасли?

О развитии сегмента апартаментов расскажут представители Комитета по строительству и Комитета по туризму Санкт-Петербурга.



Приглашаем принять участие в круглом столе представителей застройщиков, управляющих компаний и др. экспертов рынка.



По вопросам участия обращаться:



Ольга Карпусь

(812) 416–777–3

ok@fontanka.ru

