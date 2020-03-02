Два серьезных ДТП с пешеходами произошло в Петербурге за утро и день 2 марта. Во Фрунзенском районе под машину попал мужчина средних лет, в Выборгском — пенсионер. Причем оба наезда произошли на регулируемых «зебрах».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:20 на перекрестке Софийской улицы и Южного шоссе 21-летний парень, управляя автомобилем Audi A6, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 43-летнего мужчину. В результате пешеход получил тяжелые травмы.