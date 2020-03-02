Два пешехода пострадали в ДТП на «зебрах» в Петербурге. Быстрый пенсионер на Луначарского попал на камеру
Два серьезных ДТП с пешеходами произошло в Петербурге за утро и день 2 марта. Во Фрунзенском районе под машину попал мужчина средних лет, в Выборгском — пенсионер. Причем оба наезда произошли на регулируемых «зебрах».
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:20 на перекрестке Софийской улицы и Южного шоссе 21-летний парень, управляя автомобилем Audi A6, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 43-летнего мужчину. В результате пешеход получил тяжелые травмы.
До этого, около 7:10, еще один пешеход попал под машину на проспекте Луначарского. По данным ГИБДД, наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 76. Под колеса Hyundai Solaris, за рулем которого был 26-летний водитель, попал 72-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.
Утреннее ДТП попало на камеры. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как пешеход перебегает дорогу по «зебре» и попадает прямо под машину.
Телеграм-канал «Мегаполис»