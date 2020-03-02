Эстонцы оштрафовали россиянина на 45 тысяч рублей за ввоз контрабандой белорусских сигарет

Россиянин поплатился за контрабанду табачных изделий крупным штрафом, сообщает 2 марта портал ERR со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

По данным ведомства, 56-летний мужчина пытался провезти через погранпункт «Койдула» («Куничина Гора») без декларации 30 тысяч сигарет (150 блоков) с белорусскими акцизными марками.

При этом из России он ехал на автомобиле, зарегистрированном в Германии.

За нарушение таможенного законодательства россиянину выписали штраф в 600 евро (около 45 тысяч рублей по текущему курсу).