В петербургской библиотеке раздают книги в обмен на корм для животных

Акция продлится в течение недели, до 7 марта включительно. Она приурочена к Всемирному дню кошек, который отмечается в первый день первого весеннего месяца. На сей раз организаторы решили поддержать мини-приют «Счастливый кот», работающий уже 10 лет.

В библиотеке «На Стремянной» 2 марта стартовала благотворительная акция «Книга за корм». Неравнодушным петербуржцам предлагают поддержать один из городских приютов для бездомных животных: принеся корм, лекарства, хозсредства и прочее необходимое для работы приюта. Взамен можно получить книгу.

Девиз приюта: «Мало, но качественно». Немногочисленность питомцев восполняется статистикой пристройства — так, в прошлом году каждый попавший в приют котик уже переехал в новый дом. Вместе с тем, как отмечают организаторы акции, небольшие волонтёрские приюты не менее крупных нуждаются в поддержке — и материальной, и информационной.



В течение недели в библиотеке на Стремянной, 20, будут принимать корма и лакомства, лекарства, наполнители, когтеточки и прочие необходимые вещи для работы приюта. Со списком необходимого можно ознакомиться здесь. Взамен неравнодушные петербуржцы получат от библиотеки книгу.



Кроме того, 6 марта с 18:00 до 20:00 состоится встреча с волонтёром приюта, который ответит на все интересующие вопросы, а также книжный мастер-класс.

