Несмотря на начало календарной весны, зима ещё напоминает о себе петербуржцам. Полюбоваться на проделки мороза пока ещё можно на канале Грибоедова.

Фотографии поверхности воды, покрытой затейливыми узорами, 2 марта опубликованы в группе «Экстренный вызов». Необычный лёд напомнил горожанам о картинах сюрреалистов, но это так называемое сало — подготовительный этап перед образованием сплошного ледяного покрова.



Впрочем, погода едва ли даст ему окрепнуть. После неожиданно морозного и снежного окончания зимы Петербургу обещают морось и плюс.

