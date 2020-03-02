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02.03.2020 14:40
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Март приготовил зимний сюрприз: канал Грибоедова сковало ледяное сало

Несмотря на начало календарной весны, зима ещё напоминает о себе петербуржцам. Полюбоваться на проделки мороза пока ещё можно на канале Грибоедова.

Фотографии поверхности воды, покрытой затейливыми узорами, 2 марта опубликованы в группе «Экстренный вызов». Необычный лёд напомнил горожанам о картинах сюрреалистов, но это так называемое сало — подготовительный этап перед образованием сплошного ледяного покрова.

Впрочем, погода едва ли даст ему окрепнуть. После неожиданно морозного и снежного окончания зимы Петербургу обещают морось и плюс.

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