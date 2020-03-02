ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сочетание истории и бизнеса

История Выборгской стороны тесно связана с историей российского предпринимательства и промышленности. Можно сказать, что это настоящий исторический район бизнес-класса, если понимать под этим термином категорию предпринимателей. Ведь своим развитием район обязан именно предпринимательству.



В XVIII веке жители столицы заметили, что берега Невы на Выборгской стороне практически не страдают даже от самых сильных наводнений. Территория начала активно застраиваться сначала постройками хозяйственного назначения, ремесленными слободами, потом особняками состоятельных горожан, а впоследствии – заводами и фабриками. Во второй половине XIX века вдоль берега Невы и Большой Невки сложился промышленный район, где располагались заводы А. Барановского, Г. Лесснера, Л. Эриксона, Л. Нобеля, Сампсониевская, Никольская и Выборгская мануфактуры. Промышленные здания Выборгской стороны и жилые районы для фабричных рабочих, построенные в XIX – начале ХХ вв. до сих пор выглядят образцом европейской основательности и продуманности.



Тенденцией последних лет стало столь же бережное отношение к городской промышленной архитектуре, как и к другим направлениям зодчества. За рубежом, например, в Берлине, Гамбурге, Манчестере, Лондоне в отреставрированных старинных заводских корпусах часто располагаются музеи, культурные и деловые центры, офисы, отели и даже престижное жильё. Потенциал реновации промышленной архитектуры Выборгского района трудно переоценить, и скоро старинные краснокирпичные здания с высотными доминантами, похожими на башни средневековых замков, обретут новую жизнь, сохраняя уникальную атмосферу города XIX века.



Именно такая атмосфера района с деловой и деятельной историей привлекает петербуржцев. В свою очередь, застройка старинной и спланированной много лет назад части Выборгской стороны оставляет место только для точечных проектов, с контекстной архитектурой и небольшим количеством квартир. Это небольшие дома, которые гармонично вписываются в историческую застройку, не нарушая единый облик района. Такие, как фамильный дом Nobelius от ГК «ПСК», расположенный в границах бывшего «Нобелевского городка» — небольшого микрорайона, который вырос в XIX — начале ХХ вв. вокруг завода братьев Нобель.



Этот городок, где жили высококвалифицированные заводские служащие, был спланирован и построен в лучших традициях комфортабельных и продуманных европейских кварталов. Контекстная архитектура проекта Nobelius делает его частью окружающей застройки, и жильцы могут почувствовать себя так, словно оказались в Петербурге тех времён — уравновешенном, практичном и эстетичном.



Атмосфера исторического района – важный, но не единственный критерий жилого проекта бизнес-класса. Покупатели оценивают также локацию, и Выборгская сторона, находящаяся между исторической и деловой частью Петербурга, отвечает строгим требованиям. Этот район обеспечен социальной инфраструктурой и транспортными артериями. Недалеко находятся крупные зелёные массивы, в том числе парк Ботанический сад в 10 минутах пешком. Рядом с ЖК Nobelius находятся Выборгский и Сампсонивеский сады.



Дома в таких локациях обеспечивают жильцам уединение и возможность поселиться рядом с соседями, у которых схожие эстетические предпочтения и взгляды на жизнь, сформировав сообщество единомышленников. Именно такие сообщества наряду с окружением и высоким качеством строительства являются одной из главных особенностей жилых проектов бизнес-класса.



Подробнее о фамильном доме Nobelius и других проектах бизнес-класса от ГК «ПСК» вы можете узнать в офисе продаж на Выборгской ул., 4 и по телефону (812) 640-38-38.



Справка о компании «ПСК»



ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

