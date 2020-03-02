Понедельник стал тяжелым для петербургских таксистов. На Купчинской авария превратилась в массовую
Утро понедельника, 2 марта, отметилось сразу несколькими авариями с участием такси в Петербурге, в том числе массовой. Еще одно ДТП произошло ночью — в Приморском районе таксист улетел с дороги.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, на улице Типанова, не доезжая Московского проспекта, автомобиль «Яндекс.Такси» приехал сзади в кроссовер Suzuki. При этом машины перегородили полторы полосы, «испытывая на себе тяжелые и осуждающие взгляды протискивающихся мимо них автомобилистов», отмечает он.
В то же время на Серебристом бульваре другой «Яндекс.Такси», легковой Hyundai, догнал ехавший по главной дороге грузовик Iveco, пишут очевидцы. В результате такси заметно повредило себе переднюю часть, полностью лишившись бампера.
Затем, спустя некоторое время, на перекрестке Купчинской и Пловдивской улиц столкнулись сразу четыре машины. Как рассказал в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, водитель легкового такси не уступил грузовой «ГАЗели», та въехала еще в одну «ГАЗель», уже микроавтобус, и столб. Микроавтобус же от удара по касательной столкнулся с Nissan Qashqai.
Авария попала на камеру. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что таксист выехал наперерез следовавшему по Купчинской фургону и получил удар в переднюю часть с правой стороны. После этого грузовик отнесло вправо, и он врезался в стоящий у края проезжей части микроавтобус, и затем — в столб.
телеграм-канал «Мегаполис»
Ночью же на дороге Ольгино — КАД водитель легкового такси этого же сервиса не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машине потребовался эвакуатор, но о пострадавших не сообщается. Автомобилисты отмечают, что ночью был сильный гололед.