Утро понедельника, 2 марта, отметилось сразу несколькими авариями с участием такси в Петербурге, в том числе массовой. Еще одно ДТП произошло ночью — в Приморском районе таксист улетел с дороги.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, на улице Типанова, не доезжая Московского проспекта, автомобиль «Яндекс.Такси» приехал сзади в кроссовер Suzuki. При этом машины перегородили полторы полосы, «испытывая на себе тяжелые и осуждающие взгляды протискивающихся мимо них автомобилистов», отмечает он.