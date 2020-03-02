Мишустин поручил учесть коронавирус при подготовке бюджета

При подготовке бюджета на 2021–2023 годы чиновникам придется тщательно проанализировать все риски, связанные с коронавирусом. Об этом 2 марта на оперативном совещании с кабмином заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.



«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — цитирует издание его слова.

