Мишустин поручил учесть коронавирус при подготовке бюджета

При подготовке бюджета на 2021–2023 годы чиновникам придется тщательно проанализировать все риски, связанные с коронавирусом. Об этом 2 марта на оперативном совещании с кабмином заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — цитирует издание его слова.
Напомним, из-за вспышки коронавируса уже не первую неделю падают цены на нефть — марка Brent на прошлой неделе стоила дешевле 50 долларов. Страдает и курс рубля, на прошлой неделе серьезное падение пережили российские биржи. Правда, эта неделя начинается с позитива — Московская биржа на открытии показала мощный рост.