FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 11:12
3
Печать

Мишустин поручил учесть коронавирус при подготовке бюджета

При подготовке бюджета на 2021–2023 годы чиновникам придется тщательно проанализировать все риски, связанные с коронавирусом. Об этом 2 марта на оперативном совещании с кабмином заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — цитирует издание его слова.

Напомним, из-за вспышки коронавируса уже не первую неделю падают цены на нефть — марка Brent на прошлой неделе стоила дешевле 50 долларов. Страдает и курс рубля, на прошлой неделе серьезное падение пережили российские биржи. Правда, эта неделя начинается с позитива — Московская биржа на открытии показала мощный рост.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

idiot
"Значит будут опять грабить"©
Modest_5e4ce41f7533b
Эх, бюджет маловат. Разгуляться негде.
193960078618934@facebook.com
И не забыть в конституцию внести.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний