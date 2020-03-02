«Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное». В первом регионе России могут ввести налог на собак

Налог для владельцев собак может появиться в Якутии. Деньги пойдут на компенсацию затрат при борьбе с бродячими животными, заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Видеозапись заседания 2 марта опубликована на сайте городской администрации.



По словам мэра, отлов, стерилизация, вакцинация и чипирование одной бездомной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей, что больше детского пособия. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное. Среди населения реализация федерального закона о животных не находит поддержки», — сказала мэр Якутска, цитирует Авксентьеву «Интерфакс». Она отметила, что государство отвечает за контроль над безнадзорными животными, но никакой ответственности для владельцев не предусмотрено.