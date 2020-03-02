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02.03.2020 09:50
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«Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное». В первом регионе России могут ввести налог на собак

Налог для владельцев собак может появиться в Якутии. Деньги пойдут на компенсацию затрат при борьбе с бродячими животными, заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Видеозапись заседания 2 марта опубликована на сайте городской администрации.

По словам мэра, отлов, стерилизация, вакцинация и чипирование одной бездомной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей, что больше детского пособия. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное. Среди населения реализация федерального закона о животных не находит поддержки», — сказала мэр Якутска, цитирует Авксентьеву «Интерфакс». Она отметила, что государство отвечает за контроль над безнадзорными животными, но никакой ответственности для владельцев не предусмотрено.

По подсчетам администрации Якутска, на борьбу с бродячими животными в 2020 году потребуется 190 миллионов рублей, хотя в городском и республиканском бюджетах на это выделено только 7,4 миллиона.

Размер возможного налога для собаководов не уточняется.

Сардана Авксентьева добавила, что подобные налоги существуют во многих странах и позволяют содержать государственные приюты.

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Комментарии (25)

AP-SPb
Алилуя! Хоть один думающий руководитель нашёлся. По уму это давно надо было сделать. И в первую очередь в крупных городах. Причём налог этот для городов должен быть запретительный. И штрафы за уклонение драконовские. Может быть хоть тогда не будет весь город покрыт собачьими экскрементами.
Modest_5e4ce41f7533b
А за бродячих собак налог можно брать с муниципалитетов. Благодаря налогу множество блохастых друзей может оказаться на улице. Ведь главное в этой инициативе - собираемость, а с хозяев или со всех скопом, уже не важно.
Zas
Нарисовался очередной мэр - кандидат на отставку по причине слабоумия.
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