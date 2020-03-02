«Официально спорт закрыт». Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила, что завершает карьеру. Заявление 23-летняя спортсменка сделала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».
«Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — цитирует фигуристку 2 марта ТАСС. Она добавила, что приняла такое решение, потому что хочет быть счастливой и здоровой.
Ранее Аделину Сотникову прооперировали и выписали из больницы. Тренер фигуристки Елена Буянова тогда отмечала, что ей предстоит длительная реабилитация.
Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014) и четыре титула чемпионки России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).