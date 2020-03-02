«Янила.Кидс»: детский мир за гранью гаджетов

Так, осенью новоселы высадили маленькие сосны, собрав денежные средства на их покупку всего за несколько дней. А недавно активисты квартала при поддержке застройщика запустили программу по организации интересного досуга для маленьких «янильцев». Она получила название «Янила.Кидс». Рассказываем, как работает проект.



Инициаторами проведения разнообразных детских мероприятий на территории квартала «Янила» выступили жители. Один из них — педагог дополнительного образования — до этого уже организовывал на добровольных началах «Спортивное ориентирование» и «Лазертаг» для малышей квартала. От подобных мероприятий в восторге всегда оставались и дети, и взрослые. Совместные активности помогали новоселам знакомиться и общаться, то есть формировали добрососедские отношения. А это является воплощением одного из главных принципов градостроительной философии «ЖИВИ», согласно которой ГК «Ленстройстрест» возводит свои кварталы. Поэтому управляющая компания и отдел клиентского сервиса застройщика поддержали эту идею. Так появился проект «Янила.Кидс». Теперь активности для детей в голландском квартале «Янила» проходят на постоянной основе два-три раза в месяц.



От квестов до тушения пожаров



Первая встреча в рамках нового проекта состоялась в ноябре прошлого года и была посвящена фотоориентированию. С помощью маршрутного листа с фотографиями малыши искали спрятанные трофеи, в то же время учась ориентироваться по настоящей карте.



Сегодня «Янила.Кидс» — это целый комплекс спортивных, интеллектуальных и творческих развлечений.



Веселые старты, эстафеты, полосы препятствий, ориентирование повышают ловкость, координацию и выносливость. В начале 2020 года юные жители голландского квартала уже прошли полосу препятствий — ребятам нужно было попытаться удержать равновесие на жерди, пробежать по «островкам» и «змейкой», пробраться сквозь специально созданные «дебри». Кроме радости и пользы от физического движения во время таких активностей дети учатся совместной работе в команде.

