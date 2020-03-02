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«Янила.Кидс»: детский мир за гранью гаджетов
Жители первых очередей голландского квартала «Янила» компании «Ленстройтрест» уже известны благодаря активному участию в жизни квартала и реализованным инициативам по благоустройству территории вокруг своих домов.
Так, осенью новоселы высадили маленькие сосны, собрав денежные средства на их покупку всего за несколько дней. А недавно активисты квартала при поддержке застройщика запустили программу по организации интересного досуга для маленьких «янильцев». Она получила название «Янила.Кидс». Рассказываем, как работает проект.
Инициаторами проведения разнообразных детских мероприятий на территории квартала «Янила» выступили жители. Один из них — педагог дополнительного образования — до этого уже организовывал на добровольных началах «Спортивное ориентирование» и «Лазертаг» для малышей квартала. От подобных мероприятий в восторге всегда оставались и дети, и взрослые. Совместные активности помогали новоселам знакомиться и общаться, то есть формировали добрососедские отношения. А это является воплощением одного из главных принципов градостроительной философии «ЖИВИ», согласно которой ГК «Ленстройстрест» возводит свои кварталы. Поэтому управляющая компания и отдел клиентского сервиса застройщика поддержали эту идею. Так появился проект «Янила.Кидс». Теперь активности для детей в голландском квартале «Янила» проходят на постоянной основе два-три раза в месяц.
От квестов до тушения пожаров
Первая встреча в рамках нового проекта состоялась в ноябре прошлого года и была посвящена фотоориентированию. С помощью маршрутного листа с фотографиями малыши искали спрятанные трофеи, в то же время учась ориентироваться по настоящей карте.
Сегодня «Янила.Кидс» — это целый комплекс спортивных, интеллектуальных и творческих развлечений.
Веселые старты, эстафеты, полосы препятствий, ориентирование повышают ловкость, координацию и выносливость. В начале 2020 года юные жители голландского квартала уже прошли полосу препятствий — ребятам нужно было попытаться удержать равновесие на жерди, пробежать по «островкам» и «змейкой», пробраться сквозь специально созданные «дебри». Кроме радости и пользы от физического движения во время таких активностей дети учатся совместной работе в команде.
Интеллектуальные занятия: квизы, игры на развитие памяти и внимания, увлекательные квесты и головоломки также пользуются популярностью. На одном из недавних занятий участники должны были запомнить находящиеся на столе предметы и потом воссоздать их порядок, найти отличия на представленных картинках, соревновались в мастерстве четкого произношения скороговорок.
Особенно полюбились маленьким новоселам познавательные экскурсии. Неоднократно дети становились гостями расположенной рядом пожарной части. Ребятам показали, что интересного находится в каждом помещении пожарного депо, рассказали о буднях спасателей. Также малыши узнали о том, кто такой диспетчер и почему его работа является не менее важной и сложной, чем труд пожарных. Самым впечатляющим опытом оказалось практическое знакомство с пожарной техникой. Маленькие гости смогли примерить защитный костюм огнеборцев, «потушить» воображаемый объект и даже посидеть за рулем пожарной машины.
Красочные мастер-классы
В рамках «Янила.Кидс» проводятся творческие занятия, развивающие чувство стиля. Например, на художественных мастер-классах дети могут стать настоящими художниками или дизайнерами. Недавно на одном из них малыши расписывали футболки красками — подарки папам на День Защитника Отечества. А в декабре — создавали авторские елочные игрушки с помощью акриловых красок, мишуры и бусин. Каждая получилась уникальной.
В компании «Ленстройтрест» уверены, что проект «Янила.Кидс» будет развиваться дальше и поможет детям познавать окружающий мир за рамками цифровых гаджетов.
Справка о компании «Ленстройтрест»
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/
ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/