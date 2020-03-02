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Купить квартиру онлайн: почти так же просто, как заказать телефон
Еще пять лет назад люди с осторожностью смотрели на покупку в интернете товаров стоимостью более 50 тысяч рублей. Сегодня в корзину онлайн-магазина можно отправить квартиру с ценой в несколько миллионов рублей. Вместе с группой компаний «КВС» разобрались, почему приобрести квартиру в новостройке онлайн так же просто и удобно, как телефон или платье.
ГК «КВС» стала первым в Петербурге девелопером, который запустил онлайн-магазин недвижимости. Сначала он работал только при единовременной оплате квартиры или рассрочке от застройщика. В декабре появилась возможность оформления ипотеки.
«Онлайн-магазин квартир реализован так же, как любой другой интернет-магазин. Есть удобный подбор с фильтрами, вся информация о квартире и доме, корзина с выбранными планировками. Чтобы оформить заказ, нужно пройти простую регистрацию, а далее — загрузить всю необходимую информацию и документы, выбрать условия оплаты. Подписание договора и регистрация проходят дистанционно», — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС».
Все работает просто. Однако нововведения всегда воспринимаются с осторожностью, и большинство вопросов связаны с безопасностью сделки. Разберемся, почему покупка в интернете столь же прозрачна, сколько покупка в офисе.
Защищенность сделки
- Покупатель легко может проверить застройщика и всю разрешительную документацию по объекту. Все документы выложены на сайте застройщика, а также на специализированном портале НашДом.РФ.
- Строящийся дом — это не готовый продукт, который можно «пощупать» и посмотреть. Мы выбираем квартиру, исходя из представленной информации. И всю ее можно найти на сайте, уточнить у менеджеров по телефону или в чате. Дважды в месяц на сайте «КВС» обновляются фотографии хода строительства. Это позволяют легко следить за темпами возведения жилого комплекса.
- Мы живем в век информационной открытости. Отзывы о работе застройщика легко найти в соцсетях, на форумах и профессиональных сайтах. Здесь же можно пообщаться с теми, кто уже живет в построенных компанией домах.
- И самое главное — оплата квартиры происходит только после того, как договор долевого участия будет зарегистрирован в Росреестре. То есть, когда клиент получает права на будущую квартиру. «КВС» не берет платы за бронирование или других взносов. Кроме того, Росреестр не зарегистрирует договор, если он будет нарушать права клиента.
Защищенность личных данных клиента
- Соединение с сайтом КВС происходит по зашифрованному каналу, о чем свидетельствует замочек в адресной строке браузера. Все данные от клиента к серверу и обратно передаются в зашифрованном виде.
- Подписание ДДУ осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью — УКЭП. Она выпускается посредством сервиса ДомКлик от Сбербанка, через который также проводится электронная регистрация. Банк работает только с Удостоверяющими центрами (УЦ), аккредитованными Росреестром.
- Предусмотрено 5 степеней защиты от подделки и мошенничества при изготовлении электронной подписи, сделки не оформляются по доверенности. Достоверность всех данных проверяет также Удостоверяющий центр, запрашивая информацию в государственных информационных системах.
- Чтобы подписать договор электронной подписью, нужно подтвердить действие специальным кодом. Код приходит в SMS на номер, указанный при оформлении УКЭП.
- Оформленная электронная подпись хранится в облачном сертифицированном хранилище, которое имеет лицензию ФСБ.
Дополнительный бонус — экономия
Популярные интернет-магазины уже приучили нас, что приобрести товар обычно можно дешевле, чем офлайн. При покупке квартиры через онлайн-магазин «КВС» клиент также получает дополнительную скидку на квартиру 70 000 рублей*.
При электронной регистрации сделки покупателю не нужно оплачивать госпошлину.
Клиент значительно экономит время — ему не нужно несколько раз посещать офис застройщика и МФЦ. Это особенно важно для региональных клиентов — сделка оформляется полностью дистанционно, а при ипотеке нужно посетить офис банка.
Сделку можно совершить из любой точки мира, выбирать квартиру, заполнять заявку на ипотеку, проверять корректность договора из кафе, метро, стоя в пробке в машине. А пока документы отправляются на проверку — заниматься своими делами.
*Сроки предложения: с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года. Подробности можно уточнить по телефону: + 7 (812) 645-55-55.