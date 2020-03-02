Купить квартиру онлайн: почти так же просто, как заказать телефон

ГК «КВС» стала первым в Петербурге девелопером, который запустил онлайн-магазин недвижимости. Сначала он работал только при единовременной оплате квартиры или рассрочке от застройщика. В декабре появилась возможность оформления ипотеки.

«Онлайн-магазин квартир реализован так же, как любой другой интернет-магазин. Есть удобный подбор с фильтрами, вся информация о квартире и доме, корзина с выбранными планировками. Чтобы оформить заказ, нужно пройти простую регистрацию, а далее — загрузить всю необходимую информацию и документы, выбрать условия оплаты. Подписание договора и регистрация проходят дистанционно», — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС».

Все работает просто. Однако нововведения всегда воспринимаются с осторожностью, и большинство вопросов связаны с безопасностью сделки. Разберемся, почему покупка в интернете столь же прозрачна, сколько покупка в офисе.

