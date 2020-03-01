Телеграм-каналы пишут о первом случае коронавируса в Москве, чиновники опровергают

О первом в Москве случае коронавируса сообщили 1 марта телеграм-каналы. Столичный департамент здравоохранения пока не подтверждает диагноз.



Как сообщили сегодня сразу несколько телеграм-каналов, в инфекционной больнице №1 коронавирус выявили у вернувшегося из Италии молодого человека. Но оперативный штаб, созданный при столичном департаменте здравоохранения, пока предостерегает от выводов:



«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, - говорится в заявлении чиновников. - В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился».

