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01.03.2020 21:38
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Телеграм-каналы пишут о первом случае коронавируса в Москве, чиновники опровергают

О первом в Москве случае коронавируса сообщили 1 марта телеграм-каналы. Столичный департамент здравоохранения пока не подтверждает диагноз.

Как сообщили сегодня сразу несколько телеграм-каналов, в инфекционной больнице №1 коронавирус выявили у вернувшегося из Италии молодого человека. Но оперативный штаб, созданный при столичном департаменте здравоохранения, пока предостерегает от выводов:

«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, - говорится в заявлении чиновников. - В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился».

Сегодня стало известно о впервые подтвержденных заболеваниях в Чехии, Доминикане, Армении. Первую смерть от вызванной коронавирусом пневмонии зафиксировали 1 марта в Таиланде и Австралии.

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